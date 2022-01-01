ATV ekranlarının fenomen dizisi olan Kardeşlerim dizisi, yeni sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başladı. Dram dolu hikayesine kaldığı yerden devam eden Kardeşlerim dizisi, yeniden seyircisini ekran başına kilitlemeye başladı.

Her hafta seyircisinin ATV kanalının yayın akışında büyük bir merakla aradığı Kardeşlerim dizisi, yeni haftada da yeniden merak edilir hale geldi. Peki, Kardeşlerim dizisi bu akşam var mı? Kardeşlerim dizisi yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Kardeşlerim bugün var mı? İşte ATV yayın akışı…



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