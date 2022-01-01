- 01 Oca 2022 - 16:12 G: 01 Oca 2022 - 16:29

Gönül Dağı Dizisi Bu Akşam Var Mı? Gönül Dağı Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? 1 Ocak 2022 Gönül Dağı Bugün Var Mı? İşte TRT1 Yayın Akışı

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı, hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. İlk sezonu ile seyircisini ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde. İşte ayrıntılar...

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı, hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. İlk sezonu ile seyircisini ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisi, yeniden gördüğü ilgiyi toparlıyor. İkinci sezonunun perdesini geçtiğimiz haftalarda açan Gönül Dağı dizisi seyircisini yeni bölümleri için de yeniden meraklandırmayı başarıyor. Peki, Gönül Dağı dizisi bu akşam var mı? Gönül Dağı dizisi yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Gönül Dağı bugün var mı? İşte TRT1 yayın akışı…


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01 Oca 2022 - 16:12 - Dizi Haberleri

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