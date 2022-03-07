- 07 Mar 2022 - 22:37

25 Yıl Evli Kalan Kadınlar Nasıl Emekli Olur? Ev Hanımlarına Emeklilik İçin Nereye Başvurulur? Ev Hanımlarına Emeklilik Olacak Mı?

Peki, ev hanımlarına emeklilik olacak mı, 25 yıl evli kalan kadınlar nasıl emekli olur, ev hanımları emeklilik için nerede başvurur, ev hanımlarına emeklilik verilecek mi? İşte ev hanımlarının emekliliği ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Çalışma fırsatı bulamadan erken yaşta evlilik hayatına dahil olan sonrasında çocuk sahibi oldukları için iş hayatına dahil olamayan kadınlar, ev hanımlarına emeklilik olacak mı sorusunu cevabını öğrenmek istiyor. Bu konuda düzenlemeler ve çözüm tasarıları çalışmaları devam ettiği biliniyor.

Peki, ev hanımlarına emeklilik olacak mı, 25 yıl evli kalan kadınlar nasıl emekli olur, ev hanımları emeklilik için nerede başvurur, ev hanımlarına emeklilik verilecek mi? İşte ev hanımlarının emekliliği ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

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07 Mar 2022 - 22:37 - Ekonomi

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(29)
35

Səhər Huseyın - seher Hüseyn 25 yıl evlıyım sıgortam yok emeklı olabılırmıyem nereye başvurusu yapım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 11 Ocak 03:49
34

Mehmet Türk - Yurt dışında çalışması şart mı bu nasıl bir düzen

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Kasım 00:38
29

İsmail - 25 yıl evli olan kadınlar nasıl emekli oluyor hıc sıgortagırısı yok

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Eylül 12:32
31

Rabia - @İsmail 29 nolu yoruma cevabı: Borçlanarak oluyor

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 01 Ekim 10:08
28

Hayal Mezarda Emeklili - Madem böyle birşey yapacaksanız 25 yıl evli kalmış maddi geliri olmayan evde bedavaya temizlik utu aşçılık bakıcılık yapıp eşinin eline bakan 50 yaşını doldurmuş ev hanımlarına geri ödemesiz maaş bağlasınlarki kadının hakki olan maaşı alsın o kadar parası olsa onu yer zaten niye prime yatırsın

Yanıtla . 13Beğen . 7Beğenme 29 Eylül 14:42
32

Rabia - @Hayal Mezarda Emeklili 28 nolu yoruma cevabı: Yatircagin parayi alacağın paradan ödersin oda nasıl olur bankadan kredi çeker önce ana borcu ve faizi ödersin ömrün varsa borçların bitince emekli maaşıni yersin ama senden önce devlet sonra bankalar kârlı çıkar ömrün varsa sonrasında da sen kâr edersin

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 01 Ekim 10:11
27

Uzaylı Adam - 25 yıl evliliğe emeklilik 50 yıl aynı yastıkta kocayana çifte emeklilik olur???

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 29 Eylül 13:34
23

Ayşedilek - Normalde dogum borclanmasi var zaten eksik pirimi olan bayanlara geriye donuk borclanma yapin da gorelim kadinlara yardim yapilacaksa boyle olur

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 27 Eylül 20:26
22

Riko - 25 yıl çalışmış vergi ödemiş, yaşı gelmedi diye emekli etmediği bir çok kadın var.... Sizce?????

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 27 Eylül 19:26
21

Süriye Bulut - Ben32 yıldır evliyim 8 tane çocuklarım var sigorta günüm beşyüz var48 yaşındayım benimde öyle bir şansım var nereye başvurum teşekürler

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 27 Eylül 16:03
20

Hüsyin Çakmak - 250 bin tele öde emekli ol bin tl maaş başka olmaz olay bu

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 27 Eylül 15:29
19

Zeynep - Benim çocuğum yok 28 yıllık evli ev hanımı 53 yaşındayım bende emekli olma hakkım varmı türkiyede yaşıyorum

Yanıtla . 3Beğen . 4Beğenme 27 Eylül 11:44
30

Rabia - @Zeynep 19 nolu yoruma cevabı: Borçlanma hakkı tanıyor parayı yatırıp olabilir sin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ekim 10:07
18

Sultan - merhaba ben sultan 38 yil oldu evleneli 18 yasinda evlendik evlendigim gunden beri ev hanimiyim oyle bir şey varmi inşallah vardır nereye bas vurabiliriz iyi günler

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 27 Eylül 10:46
16

Neysek Oyuz - Gülerler se yüzüm bundan güler inşallah bazi ev hanimlari yaşantilari boyunca bedevava işci gibiler evdekilere hizmet et dur tatil bize hic yok bugunde benim tatilim çalişmiyorum deme lüksu yok

Yanıtla . 11Beğen . 6Beğenme 27 Eylül 08:12
25

Bahti Belirsiz - @Neysek Oyuz 16 nolu yoruma cevabı: Bacim evdekiler es evlat hersey neyse nede benimgibi bilgi becerisi olani eş hatri veya mecburiyetinden ailesi sülalesine hastanelerde bakmak daha bıktırıci ??

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Eylül 18:49
14

? - Şaka gibi resmen dalga geçiyorlar 25 yıl evli kal sonra devlete 275 milyon öde emekli ol aylık 1500 tl al olsa direk o paraya daire alırım hiç olmazsa ben ölünce evlatlarımın olur bu memleket sadece zengini düşünüyor bari 1o bin dese neyse fakir bunu bile bulamıyor bazen bir kuru ekmeği bulursa şükür fakire emeklilik yasak 65 yaş üstü olunca yaşlılık aylığı alır maduren hiç olmazsa ödeyemiyeceği parayı isteyemezler

Yanıtla . 30Beğen . 1Beğenme 27 Eylül 00:06
26

Bahti Belirsiz - @? 14 nolu yoruma cevabı: Çook mantikli Alıcagınız dairenin kirasıda belki 1500 den fazla olur semte ve evin durumuna göre

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 28 Eylül 18:57
17

Kurban - @Kadir 12 nolu yoruma cevabı: Benim hanımın hiç bir yerde çalışmamış hic de ssk si da olmadi emekli olabilir mi ?

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 27 Eylül 10:33
11

Zzzzz - Dalgamı geçiyorsunuz henüz eyt bekleyen milyonlarca insan varken

Yanıtla . 5Beğen . 5Beğenme 26 Eylül 23:34
10

Delice - Bu habere artık itibar etmiyoum, 3-4 yıldır sürekli olarak tekrarlanıyor.

Yanıtla . 7Beğen . 7Beğenme 26 Eylül 15:59
08

Metin Net - Bu Yalan 25 senedir her yıl ısıtılıp anlatılır biz de inanmış gibi yaparız haberi tıklarız okumayıp yorumlara bu yorumu yazarız...

Yanıtla . 9Beğen . 6Beğenme 26 Eylül 12:33
07

Veysel - 28 senedir evli annem bence 1000 tl verilmesi gerekir sonuçta onlarca emektar kadın var ihtiyacı olan aileler var

Yanıtla . 10Beğen . 4Beğenme 26 Eylül 00:06
33

Ne Ala - @Veysel 07 nolu yoruma cevabı: Olur niye olmasin 28 yil evli kaldi coluk cocuguna evine bakip bos vakitlerinde dilesigini yapti diye ev hanimlari maas alsin yatarak calisan evde coluk cocugu nu birakip pirim odeyenler beklesin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Ekim 12:46
15

Hatice Sultan Öz - @Veysel 07 nolu yoruma cevabı: En azından ayda bin lira verseler çok sevineceğiz, yıllardır hayalini kurduğum bir fikirdi bu ev hanımlarına maaş bağlanması.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 27 Eylül 03:35
06

Bekleyen - Bizim hanim bağkurlu idi 5400 günü var iki sene önce terk verdi .37 yıldır evliyiz yaşı 57 bakalım devlet bize ne diyecek.

Yanıtla . 9Beğen . 5Beğenme 25 Eylül 22:12
01

Aydından - Devletımız 1000tl bıle verse şükürbır cep harclıgımız olur

Yanıtla . 16Beğen . 9Beğenme 25 Eylül 16:27
24

Dino - @Aydından 01 nolu yoruma cevabı: Vermesi gerekir yabanci sığınmacılara veriyorsa kendi vatandaşına bilhassa vermeli sosyal devlet sadece yabancıya olmaz önce kendi vatandaşımıza verilmeli

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Eylül 22:21
13

Vatandaş - @Aydından 01 nolu yoruma cevabı: Para ödeyecek gücü olanlar zaten ödüyor parasını 25 30 sene beklemiyor bizim gibi garibanlara oluyo olan 50 yaşından sonra para ödeyeceğim emekli olacağım .

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 26 Eylül 23:40
05

Vermeden Alamazsiniz - @Aydından 01 nolu yoruma cevabı: Önce sen devlete vereceksin ki. Devlet sana zamanı gelince ödeme yapacaktir.

Yanıtla . 8Beğen . 5Beğenme 25 Eylül 21:03
04

Vermeden Alamazsiniz - @Aydından 01 nolu yoruma cevabı: Devlet aylık bir rakam tahsil etmedikçe ki. 25 yıl sürekli tahsil edecek. Evet sonunda küçük bir. Cep harçlığı verebilir.

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 25 Eylül 20:58
03

Cemo - @Aydından 01 nolu yoruma cevabı: Kimse kimseye babasına aynı para vermez korkmayın

Yanıtla . 8Beğen . 5Beğenme 25 Eylül 18:38
02

Duygusal - @Aydından 01 nolu yoruma cevabı: Oluruz işallah

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 25 Eylül 18:11
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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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25 Yıl Evli Kalan Kadınlar Nasıl Emekli Olur? Ev Hanımlarına Emeklilik İçin Nereye Başvurulur? Ev Hanımlarına Emeklilik Olacak Mı? mask
25 Yıl Evli Kalan Kadınlar Nasıl Emekli Olur? Ev Hanımlarına Emeklilik İçin Nereye Başvurulur? Ev Hanımlarına Emeklilik Olacak Mı?
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