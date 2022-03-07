25 Yıl Evli Kalan Kadınlar Nasıl Emekli Olur? Ev Hanımlarına Emeklilik İçin Nereye Başvurulur? Ev Hanımlarına Emeklilik Olacak Mı?
Peki, ev hanımlarına emeklilik olacak mı, 25 yıl evli kalan kadınlar nasıl emekli olur, ev hanımları emeklilik için nerede başvurur, ev hanımlarına emeklilik verilecek mi? İşte ev hanımlarının emekliliği ile ilgili merak edilen tüm detaylar…
Çalışma fırsatı bulamadan erken yaşta evlilik hayatına dahil olan sonrasında çocuk sahibi oldukları için iş hayatına dahil olamayan kadınlar, ev hanımlarına emeklilik olacak mı sorusunu cevabını öğrenmek istiyor. Bu konuda düzenlemeler ve çözüm tasarıları çalışmaları devam ettiği biliniyor.
Peki, ev hanımlarına emeklilik olacak mı, 25 yıl evli kalan kadınlar nasıl emekli olur, ev hanımları emeklilik için nerede başvurur, ev hanımlarına emeklilik verilecek mi? İşte ev hanımlarının emekliliği ile ilgili merak edilen tüm detaylar…
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07 Mar 2022 - 22:37 - Ekonomi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(29 )
Səhər Huseyın - seher Hüseyn 25 yıl evlıyım sıgortam yok emeklı olabılırmıyem nereye başvurusu yapım
Mehmet Türk - Yurt dışında çalışması şart mı bu nasıl bir düzen
İsmail - 25 yıl evli olan kadınlar nasıl emekli oluyor hıc sıgortagırısı yok
Rabia - Borçlanarak oluyor
Hayal Mezarda Emeklili - Madem böyle birşey yapacaksanız 25 yıl evli kalmış maddi geliri olmayan evde bedavaya temizlik utu aşçılık bakıcılık yapıp eşinin eline bakan 50 yaşını doldurmuş ev hanımlarına geri ödemesiz maaş bağlasınlarki kadının hakki olan maaşı alsın o kadar parası olsa onu yer zaten niye prime yatırsın
Rabia - Yatircagin parayi alacağın paradan ödersin oda nasıl olur bankadan kredi çeker önce ana borcu ve faizi ödersin ömrün varsa borçların bitince emekli maaşıni yersin ama senden önce devlet sonra bankalar kârlı çıkar ömrün varsa sonrasında da sen kâr edersin
Uzaylı Adam - 25 yıl evliliğe emeklilik 50 yıl aynı yastıkta kocayana çifte emeklilik olur???
Ayşedilek - Normalde dogum borclanmasi var zaten eksik pirimi olan bayanlara geriye donuk borclanma yapin da gorelim kadinlara yardim yapilacaksa boyle olur
Riko - 25 yıl çalışmış vergi ödemiş, yaşı gelmedi diye emekli etmediği bir çok kadın var.... Sizce?????
Süriye Bulut - Ben32 yıldır evliyim 8 tane çocuklarım var sigorta günüm beşyüz var48 yaşındayım benimde öyle bir şansım var nereye başvurum teşekürler
Hüsyin Çakmak - 250 bin tele öde emekli ol bin tl maaş başka olmaz olay bu
Zeynep - Benim çocuğum yok 28 yıllık evli ev hanımı 53 yaşındayım bende emekli olma hakkım varmı türkiyede yaşıyorum
Rabia - Borçlanma hakkı tanıyor parayı yatırıp olabilir sin
Sultan - merhaba ben sultan 38 yil oldu evleneli 18 yasinda evlendik evlendigim gunden beri ev hanimiyim oyle bir şey varmi inşallah vardır nereye bas vurabiliriz iyi günler
Neysek Oyuz - Gülerler se yüzüm bundan güler inşallah bazi ev hanimlari yaşantilari boyunca bedevava işci gibiler evdekilere hizmet et dur tatil bize hic yok bugunde benim tatilim çalişmiyorum deme lüksu yok
Bahti Belirsiz - Bacim evdekiler es evlat hersey neyse nede benimgibi bilgi becerisi olani eş hatri veya mecburiyetinden ailesi sülalesine hastanelerde bakmak daha bıktırıci ??
? - Şaka gibi resmen dalga geçiyorlar 25 yıl evli kal sonra devlete 275 milyon öde emekli ol aylık 1500 tl al olsa direk o paraya daire alırım hiç olmazsa ben ölünce evlatlarımın olur bu memleket sadece zengini düşünüyor bari 1o bin dese neyse fakir bunu bile bulamıyor bazen bir kuru ekmeği bulursa şükür fakire emeklilik yasak 65 yaş üstü olunca yaşlılık aylığı alır maduren hiç olmazsa ödeyemiyeceği parayı isteyemezler
Bahti Belirsiz - Çook mantikli Alıcagınız dairenin kirasıda belki 1500 den fazla olur semte ve evin durumuna göre
Kadir - Bu ayakkabı 41 numarası varmı? Almak istiyorum
Kurban - Benim hanımın hiç bir yerde çalışmamış hic de ssk si da olmadi emekli olabilir mi ?
Zzzzz - Dalgamı geçiyorsunuz henüz eyt bekleyen milyonlarca insan varken
Delice - Bu habere artık itibar etmiyoum, 3-4 yıldır sürekli olarak tekrarlanıyor.
Ben - 7 senemiz kalmıs???
Metin Net - Bu Yalan 25 senedir her yıl ısıtılıp anlatılır biz de inanmış gibi yaparız haberi tıklarız okumayıp yorumlara bu yorumu yazarız...
Veysel - 28 senedir evli annem bence 1000 tl verilmesi gerekir sonuçta onlarca emektar kadın var ihtiyacı olan aileler var
Ne Ala - Olur niye olmasin 28 yil evli kaldi coluk cocuguna evine bakip bos vakitlerinde dilesigini yapti diye ev hanimlari maas alsin yatarak calisan evde coluk cocugu nu birakip pirim odeyenler beklesin
Hatice Sultan Öz - En azından ayda bin lira verseler çok sevineceğiz, yıllardır hayalini kurduğum bir fikirdi bu ev hanımlarına maaş bağlanması.
Bekleyen - Bizim hanim bağkurlu idi 5400 günü var iki sene önce terk verdi .37 yıldır evliyiz yaşı 57 bakalım devlet bize ne diyecek.
Aydından - Devletımız 1000tl bıle verse şükürbır cep harclıgımız olur
Dino - Vermesi gerekir yabanci sığınmacılara veriyorsa kendi vatandaşına bilhassa vermeli sosyal devlet sadece yabancıya olmaz önce kendi vatandaşımıza verilmeli
Vatandaş - Para ödeyecek gücü olanlar zaten ödüyor parasını 25 30 sene beklemiyor bizim gibi garibanlara oluyo olan 50 yaşından sonra para ödeyeceğim emekli olacağım .
Vermeden Alamazsiniz - Önce sen devlete vereceksin ki. Devlet sana zamanı gelince ödeme yapacaktir.
Vermeden Alamazsiniz - Devlet aylık bir rakam tahsil etmedikçe ki. 25 yıl sürekli tahsil edecek. Evet sonunda küçük bir. Cep harçlığı verebilir.
Cemo - Kimse kimseye babasına aynı para vermez korkmayın
Duygusal - Oluruz işallah
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.