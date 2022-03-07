25 Yıl Evli Kalan Kadınlar Nasıl Emekli Olur? Ev Hanımlarına Emeklilik İçin Nereye Başvurulur? Ev Hanımlarına Emeklilik Olacak Mı?

Çalışma fırsatı bulamadan erken yaşta evlilik hayatına dahil olan sonrasında çocuk sahibi oldukları için iş hayatına dahil olamayan kadınlar, ev hanımlarına emeklilik olacak mı sorusunu cevabını öğrenmek istiyor. Bu konuda düzenlemeler ve çözüm tasarıları çalışmaları devam ettiği biliniyor.

Peki, ev hanımlarına emeklilik olacak mı, 25 yıl evli kalan kadınlar nasıl emekli olur, ev hanımları emeklilik için nerede başvurur, ev hanımlarına emeklilik verilecek mi? İşte ev hanımlarının emekliliği ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

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