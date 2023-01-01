Teşkilat Bu Akşam Var Mı? Teşkilat 60. Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Teşkilat Bugün Var Mı? İşte TRT1 11 Aralık 2022 Yayın Akışı

TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat ilk bölümü itibariyle tüm dizi severleri mest etmeye devam ediyor. Üçüncü sezon için bomba hazırlıklarını tamamlayan Teşkilat yeni sezonun ilk bölümü ile ekranlarda yer alacak. Kadrosu ve konusu ile kısa sürede tüm dizi severlerin gönlünde iyi bir yer edinen Teşkilat dizisi için ilk fragmanın yayınlanmasının ardından yayın tarihi netlik kazandı.

Teşkilat 34. Bölüm Pazar akşamıaynı yayın günü ve saatinde ekranlarda olacak. Peki, bu kadar başarısı ile dikkatleri çeken Teşkilat ne olacak? Teşkilat bu akşam var mı, Teşkilat yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı, Teşkilat bu gün var mı, TRT1 yayın akışı nasıl? İşte, TRT1 ekranları ve Teşkilat hakkında merak edilenler…

Teşkilat Bu Akşam Var Mı? İşte Teşkilat Dizisinin 60. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlanmadı...

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