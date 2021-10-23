Teşkilat Bu Akşam Var Mı? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Teşkilat Bugün Var Mı? İşte TRT1 Yayın Akışı
Peki, bu kadar başarısı ile dikkatleri çeken Teşkilat ne olacak? Teşkilat bu akşam var mı, Teşkilat yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı, Teşkilat bu gün var mı, TRT1 yayın akışı nasıl? İşte, TRT1 ekranları ve Teşkilat hakkında merak edilenler…
TRT1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat ilk bölümü itibariyle tüm dizi severleri mest etmeye devam ediyor. İkinci sezon için bomba hazırlıklarını tamamlayan Teşkilat yeni sezonun ilk bölümü ile ekranlarda yer alacak. Kadrosu ve konusu ile kısa sürede tüm dizi severlerin gönlünde iyi bir yer edinen Teşkilat dizisi için ilk fragmanın yayınlanmasının ardından yayın tarihi netlik kazandı. Geçtiğimiz sezon her Pazar akşamı yayınlanan dizi bu sezon da aynı yayın günü ve saatinde ekranlarda olacak. Peki, bu kadar başarısı ile dikkatleri çeken Teşkilat ne olacak? Teşkilat bu akşam var mı, Teşkilat yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı, Teşkilat bu gün var mı, TRT1 yayın akışı nasıl? İşte, TRT1 ekranları ve Teşkilat hakkında merak edilenler…
Teşkilat Bu Akşam Var Mı? İşte Teşkilat Dizisinin Yeni Bölüm Fragmanı...
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23 Eki 2021 - 00:01 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.