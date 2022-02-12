Yargı Bu Akşam Var Mı? Yargı Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Yargı Bugün Var Mı? İşte KANAL D 13 Şubat 2022 Yayın Akışı

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizilerinden bir tanesi olan Yargı uzun zaman beklemenin ardından sevenleri ile bir araya geldi. Yönetmen koltuğunda oturan Ali Bilgin’in çekimleri ile ekranlara gelen Yargı dizisi ekranlara gelen ilk bölümü ile büyük bir ilgi ile karşılandı. Geçtiğimiz hafta ekranlarda yerini alan yapım dizi severleri büyük bir heyecana sürükledi.

Yirminci bölümü ile bu akşam ekranlarda yer alması gereken dizi hakkında tüm detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, bu kadar başarısı ile dikkatleri çeken Yargı ne olacak? Yargı bu akşam var mı, Yargı yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı, Yargı bu gün var mı, KANAL D yayın akışı nasıl? İşte, KANAL D ekranları ve Yargı hakkında merak edilenler…

Yargı Bu Akşam Var Mı? Yargı Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? İşte Yeni Bölüm Fragmanı...

Yargı 20. Bölüm Fragman (13 Şubat Pazar Yayında)

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