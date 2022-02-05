Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Şub 2022 - 00:26

Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Sadece 30 Dakika Sürdü, Üstsüz Paylaşımı Akılları Başlardan Aldı! “Kış Yok mu?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Hande Erçel, yine rekor üzerine rekor kırdı. Sadece 47 dakika süren bu rekoru ise sosyal medyanın ayağa kalmasına neden oldu. Sütyen giymeyen Hande Erçel’in bu paylaşımı dengeleri de değiştirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu konu hakkında ise “Sizde kış yok mu? Kadın neden üzerine bir şey giymiyor?” yorumlarını yaptılar.