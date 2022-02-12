Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Sadece 30 Dakika Sürdü, Üstsüz Paylaşımı Akılları Başlardan Aldı! “O Köyde Kış Yok mu?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Hande Erçel, yine rekor üzerine rekor kırdı. Sadece 47 dakika süren bu rekoru ise sosyal medyanın ayağa kalmasına neden oldu. Sütyen giymeyen Hande Erçel’in bu paylaşımı dengeleri de değiştirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu konu hakkında ise “Sizde kış yok mu? Kadın neden üzerine bir şey giymiyor?” yorumlarını yaptılar.
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat vererek; hem Türkiye’ye hem de dünyaya adını duyuran Hande Erçel, kısa sürede 24 milyara ulaşan bir Instagram hesabına sahip olmuştu. Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?
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12 Şub 2022 - 22:12 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Shjul - bravo hande / my queen
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.