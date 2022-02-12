- 12 Şub 2022 - 22:12 G: 12 Şub 2022 - 23:10

Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Sadece 30 Dakika Sürdü, Üstsüz Paylaşımı Akılları Başlardan Aldı! “O Köyde Kış Yok mu?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri Hande Erçel, yine rekor üzerine rekor kırdı. Sadece 47 dakika süren bu rekoru ise sosyal medyanın ayağa kalmasına neden oldu. Sütyen giymeyen Hande Erçel’in bu paylaşımı dengeleri de değiştirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu konu hakkında ise “Sizde kış yok mu? Kadın neden üzerine bir şey giymiyor?” yorumlarını yaptılar.

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat vererek; hem Türkiye’ye hem de dünyaya adını duyuran Hande Erçel, kısa sürede 24 milyara ulaşan bir Instagram hesabına sahip olmuştu. Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşım yaptı?

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Sayfaları Takip Ediniz...

12 Şub 2022 - 22:12 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Fiziği En Düzgünl Olan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliğiyle En Dikkat Çeken O Burç... mask
Fiziği En Düzgünl Olan Burçlar Hangisidir? İşte Güzelliğiyle En Dikkat Çeken O Burç...
Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Sadece 30 Dakika Sürdü, Üstsüz Paylaşımı Akılları Başlardan Aldı! “O Köyde Kış Yok mu?” mask
Hande Erçel Rekor Üzerine Rekor Kırdı! Sadece 30 Dakika Sürdü, Üstsüz Paylaşımı Akılları Başlardan Aldı! “O Köyde Kış Yok mu?”
Mete Horozoğlu Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Elif Sönmez İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti… mask
Mete Horozoğlu Bakın Kaç Yaşında! Yaşını Duyanlar Şaştı Kaldı! Eşi Elif Sönmez İle Arasındaki Gerçek Yaşları Dikkat Çekti…
Survivor Gizem Memiç Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Gizem Memiç’ın Asıl Memleketi … mask
Survivor Gizem Memiç Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Gizem Memiç’ın Asıl Memleketi …
Bilgehan Demir Bakın Kaç Yaşında? Bilgehan Demir Boks Yaptı Mı? Bilgehan Demir Mesleği Nedir, Aslen Nerelidir? mask
Bilgehan Demir Bakın Kaç Yaşında? Bilgehan Demir Boks Yaptı Mı? Bilgehan Demir Mesleği Nedir, Aslen Nerelidir?
Parayı Bulunca 90 Derece Değişen Burçlar Hangisidir? İşte Ne Oldum Delisi Olacak O Burçlar... mask
Parayı Bulunca 90 Derece Değişen Burçlar Hangisidir? İşte Ne Oldum Delisi Olacak O Burçlar...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status