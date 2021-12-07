Ankara'nın İlçe İlçe soyağacı! Ankaralıların Soyu Nereden Geliyor? Ankaralıların Soyu Hangi Türk Boyunda?

Ankara’daki Türklerin ilçe ilçe soyağacı belli oldu. Yapılan araştırmaların hemen ardından Türklerin boylarının nereden geldiği netlik kazandı. Tüm vatandaşlar soylarını araştırmaya başladılar. Peki, Ankara’daki Türklerin ilçe ilçe soyağacı nasıl, Ankaralıların soyu nereden geliyor, Ankaralıların soyu hangi Türk boyunda? Sizler için merak edilen her detayı derledik. İşte, Ankaralıların soyları hakkında merak edilenler…

Türkler yüzyıllardır dünya tarihlerine göre farklı coğrafyalara damga vurdukları bilinen gerçeklerden bir tanesi olmaktadır. Peki, geçmişten günümüze Ankaralıların Türk soyları nasıldır? İşte, detaylar…

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