Sadakatsiz dizisinde Tüm Gizem Bozuldu? Sadakatsiz O Diziden Uyarlama Olduğu Ortaya Çıktı?
Asya ile Volkan arasındaki aldatma hikayesini seyircisinin karşısına çıkaran Sadakatsiz dizisinin tüm gizemi bozuldu. Geçtiğimiz sezon konusu ve oyunculuk performansı ekranların fenomeni haline gelen Sadakatsiz dizisinin sırrı nihayet ortaya çıktı. Bakın izleyenleri sürükleyen dizi aslında nereden esinlenmiş. İşte detaylar...
Asya ile Volkan arasındaki aldatma hikayesini seyircisinin karşısına çıkaran Sadakatsiz dizisinin tüm gizemi bozuldu. Geçtiğimiz sezon konusu ve oyunculuk performansı ekranların fenomeni haline gelen Sadakatsiz dizisinin sırrı, ikinci sezonunda hemen önce ortaya çıktı. Bir uyarlama olduğu anlaşılan Sadakatsiz dizisinin uyarlandığı diziyi gören dizi izleyicileri ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlama? İşte, detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>
01 Kas 2021 - 23:13 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.