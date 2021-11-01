- 01 Kas 2021 - 23:13

Sadakatsiz dizisinde Tüm Gizem Bozuldu? Sadakatsiz O Diziden Uyarlama Olduğu Ortaya Çıktı?

Asya ile Volkan arasındaki aldatma hikayesini seyircisinin karşısına çıkaran Sadakatsiz dizisinin tüm gizemi bozuldu. Geçtiğimiz sezon konusu ve oyunculuk performansı ekranların fenomeni haline gelen Sadakatsiz dizisinin sırrı nihayet ortaya çıktı. Bakın izleyenleri sürükleyen dizi aslında nereden esinlenmiş. İşte detaylar...

Asya ile Volkan arasındaki aldatma hikayesini seyircisinin karşısına çıkaran Sadakatsiz dizisinin tüm gizemi bozuldu. Geçtiğimiz sezon konusu ve oyunculuk performansı ekranların fenomeni haline gelen Sadakatsiz dizisinin sırrı, ikinci sezonunda hemen önce ortaya çıktı. Bir uyarlama olduğu anlaşılan Sadakatsiz dizisinin uyarlandığı diziyi gören dizi izleyicileri ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Sadakatsiz dizisi hangi diziden uyarlama? İşte, detaylar…


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01 Kas 2021 - 23:13 - Dizi Haberleri

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