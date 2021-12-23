- 23 Ara 2021 - 10:50 G: 23 Ara 2021 - 10:52

Patlamış Mısırda Hangi Vitaminler Var? Patlayan Mısırın Faydaları Nelerdir? Evde Patlamış Mısır Zararlı Mı?

Sinemaların ayrılmaz bir parçası olan patlamış mısırlar, artık bilet ile hediye edilen kampanyalar ile bile kişilere sunuluyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ev tipi mısır patlatma makinelerinin de üretildiği günümüzde patlamış mısır ile ilgili detaylar haberimizde...

Sinemaların ayrılmaz bir parçası olan patlamış mısırlar, artık bilet ile hediye edilen kampanyalar ile bile kişilere sunuluyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ev tipi mısır patlatma makinelerinin de üretildiği günümüzde patlamış mısır tüketimi giderek daha da yaygınlaşıyor.

Filmi eğlenceli hale getirdiği tartışmasız kabul edilen patlamış mısır konusunda sıklıkla tüketim önerimi yapan uzmanlar ise, patlamış mısırın faydasına değinmeden geçemiyor. Peki, patlamış mısırda hangi vitaminler var? Patlayan mısırın faydaları nelerdir? Evde patlamış mısır zararlı mı? İşte, detaylar…


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23 Ara 2021 - 10:50 - Yeme & İçme

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