Patlamış Mısırda Hangi Vitaminler Var? Patlayan Mısırın Faydaları Nelerdir? Evde Patlamış Mısır Zararlı Mı?
Sinemaların ayrılmaz bir parçası olan patlamış mısırlar, artık bilet ile hediye edilen kampanyalar ile bile kişilere sunuluyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ev tipi mısır patlatma makinelerinin de üretildiği günümüzde patlamış mısır ile ilgili detaylar haberimizde...
Sinemaların ayrılmaz bir parçası olan patlamış mısırlar, artık bilet ile hediye edilen kampanyalar ile bile kişilere sunuluyor. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte ev tipi mısır patlatma makinelerinin de üretildiği günümüzde patlamış mısır tüketimi giderek daha da yaygınlaşıyor.
Filmi eğlenceli hale getirdiği tartışmasız kabul edilen patlamış mısır konusunda sıklıkla tüketim önerimi yapan uzmanlar ise, patlamış mısırın faydasına değinmeden geçemiyor. Peki, patlamış mısırda hangi vitaminler var? Patlayan mısırın faydaları nelerdir? Evde patlamış mısır zararlı mı? İşte, detaylar…
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23 Ara 2021 - 10:50 - Yeme & İçme
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.