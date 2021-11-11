Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’nın Pietro’su Yiğit Özşener İle İlgili Şoke Eden Gerçek! Asıl Mesleği...
Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’nın Pietro’su Yiğit Özşener ile ilgili şoke eden gerçek! Asıl mesleği nedir? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizsinin oyuncuları kimlerdir? Gelin birlikte inceleyelim. İşte Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları…
TRT’nin yeni dizisi olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Sosyal medyanın en çok konuşulan ve reytinglerin üst sıralarında yer alan bu dizi her hafta perşembe günü saat 20.00’da izleyiciler ile buluşuyor.
Senaryosu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan tarafından kaleme alınan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin başarılı oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizsinin oyuncuları kimlerdir? Gelin birlikte inceleyelim. İşte Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları…
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11 Kas 2021 - 22:01 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.