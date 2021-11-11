Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’nın Pietro’su Yiğit Özşener İle İlgili Şoke Eden Gerçek! Asıl Mesleği...

TRT’nin yeni dizisi olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi izleyiciler tarafından oldukça beğenildi. Sosyal medyanın en çok konuşulan ve reytinglerin üst sıralarında yer alan bu dizi her hafta perşembe günü saat 20.00’da izleyiciler ile buluşuyor.

Senaryosu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan tarafından kaleme alınan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin başarılı oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizsinin oyuncuları kimlerdir? Gelin birlikte inceleyelim. İşte Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı oyuncuları…

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