Survivor All Star 2022 Nerede Çekiliyor? Dominik Cumhuriyeti Ve Hispanyola Adası Nerede?
Türkiye’nin en iddialı yarışmalarından biri olan Survivor Türkiye, hayatta kalma mücadelesi üzerine kurulu olan bir parkur ile seyircisinin karşısına çıkarıyor. Dünyanın her yerinde aynı isim ile yayınlanmaya başlayan Survivor ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde. Survivor nerede çekiliyor? İşte detaylar...
Türkiye’nin en iddialı yarışmalarından biri olan Survivor Türkiye, hayatta kalma mücadelesi üzerine kurulu olan bir parkur ile seyircisinin karşısına çıkarıyor. Dünyanın her yerinde aynı isim ile yayınlanmaya başlayan Survivor, Türkiye’de ilk kez 2005 yılında Kanal D ekranlarından seyirci karşısına çıkmaya başlıyor. Ardından 6 sezon boyunca Show TV’den, 1 sezon Star TV’den seyirci karşısına çıkan Survivor Türkiye, 2015’ten bu yana TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Öte yandan Survivor Türkiye yarışması dünyanın pek çok noktasında çekim gerçekleştirmiş bulunuyor. Peki, Survivor nerede çekiliyor? Dominik Cumhuriyeti ve Hispanyola adası nerede? İşte, detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>
15 Ara 2021 - 23:44 - Survivor 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.