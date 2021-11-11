Barbaros Ne Demek, Anlamı Nedir? Barbaros Hayreddin Paşa'ya İsmini Hangi Padişah Vermiştir? Kaptan-I Derya Nasıl Öldü?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Barbaros kardeşlerin deniz maceralarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Tarihin tozlu sayfalarından beslenen hikayesi ile bir hayli sevilen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Osmanlı Devleti’nin ilk Kaptan-ı Derya’sı Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hikayesini konu alıyor. Öte yandan Barbaros isminin anlamı Barbaros Hayreddin Paşa’ya kadar dayanıyor. Peki, Barbaros ne demek, anlamı nedir? Barbaros Hayreddin Paşa'ya ismini hangi padişah vermiştir? Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa nasıl öldü? İşte, detaylar…



Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>