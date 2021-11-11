Barbaros Ne Demek, Anlamı Nedir? Barbaros Hayreddin Paşa'ya İsmini Hangi Padişah Vermiştir? Kaptan-I Derya Nasıl Öldü?
Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Barbaros kardeşlerin deniz maceralarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Tarihin tozlu sayfalarından beslenen hikayesi ile bir hayli sevilen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile ilgili bilinmeyenlerin detayı haberimizde...
Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Barbaros kardeşlerin deniz maceralarını ekranlara getirmeye devam ediyor. Tarihin tozlu sayfalarından beslenen hikayesi ile bir hayli sevilen Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, Osmanlı Devleti’nin ilk Kaptan-ı Derya’sı Barbaros Hayreddin Paşa ve kardeşlerinin hikayesini konu alıyor. Öte yandan Barbaros isminin anlamı Barbaros Hayreddin Paşa’ya kadar dayanıyor. Peki, Barbaros ne demek, anlamı nedir? Barbaros Hayreddin Paşa'ya ismini hangi padişah vermiştir? Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa nasıl öldü? İşte, detaylar…
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11 Kas 2021 - 22:01 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.