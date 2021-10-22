- 22 Eki 2021 - 23:42

Son Yaz Neden Final Yapıyor? Sevilen Diziden Şoke Eden Karar! Son Yaz Dizisi Final Mi Oluyor?

Peki, televizyon ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz neden final yapıyor, Son Yaz dizisi final mi oluyor? Sizler için Son Yaz dizisi ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilen detaylar…

FOX TV ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi olan Son Yaz için kötü haber geldi. 25nci bölümü ile ekranlarda bu hafta yerini alacak Son Yaz dizisi Birce Akalay başrollerinde hazırlıklarına devam ediyordu. Ali Atay, Birce Akalay ve Alperen Duymaz gibi oldukça güçlü isimlerin yer aldığı Son Yaz dizisi 26ncı bölümü ile ekranlara veda edeceğini duyurdu. Oyuncu kadrosu ve konusu ile herkesi mest eden başarılı yapım 26ncı bölüm ile önümüzdeki hafta ekranlara veda edecek.

En son yayınlanan 24ncü bölümü ile herkesi kendisine hayran bırakan yapımın ekranlara veda edecek olması derin bir hüznü beraberinde getirdi. Peki, televizyon ekranlarının sevilen dizisi Son Yaz neden final yapıyor, Son Yaz dizisi final mi oluyor? Sizler için Son Yaz dizisi ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilen detaylar…

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22 Eki 2021 - 23:42 - Dizi Haberleri

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Güven - Dizinin gününü hafta sonuna almaları diziyi bitirdi çok güzel dizileri harcıyorlar yazık çok güzel bir diziydi konusuyla oyuncularıyla on numaraydı kaliteliydi

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 15 Ekim 13:36

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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