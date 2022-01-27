Anneye En Düşkün Burçlar Hangisi? İşte Anneci Olan O Burçlar?
Kişilerin taşıdıkları burçların duygusal arketipleri, aile ile olan bağları yakından etkiliyor. Bazı burçlar anneye daha düşkünken; bazı burçlar kelimenin tam anlamıyla babacı çıkabiliyor. Sizde burçlarla anne baba ilişkisini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kişilerin taşıdıkları burçların duygusal arketipleri, aile ile olan bağları yakından etkiliyor. Bazı burçlar anneye daha düşkünken; bazı burçlar kelimenin tam anlamıyla babacı çıkabiliyor. Peki, anneye en düşkün burç hangisi? Hangi burç en iyi anne olur? Babaya en düşkün Burç hangisi? İşte, detaylar…
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27 Oca 2022 - 22:50 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.