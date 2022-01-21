Somer Şef Restaurant Nerede? Somer Şef Restaurant İsmi Nedir? Somer Şef'in Restoranı Hangi Ülkede?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına kadar yurtdışında aşçılık alanında eşsiz işlere imza atan Somer Sivrioğlu, yarışma ile birlikte yeteneklerini Türkiye’de de sergilemeye başladı. Yarışmacılar ile arasında var olan samimi diyaloglar ile MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının izleyicisinin takdirini toparlayan Somer Sivrioğlu, dünyanın öbür ucunda bulunan bir restoranı da işletiyor! Peki, Somer Şef restaurant nerede? Somer şef restaurant ismi nedir? Somer Şef'in restoranı hangi ülkede? İşte, detaylar…



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