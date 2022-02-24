Erzurum Çifte Minareli Medrese'nin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Erzurum Çifte Minareli Medrese kaç yılında yapıldı? Erzurum Çifte Minareli Medrese kim yaptı?

Türkiye’nin önemli tarihi yapıtlarından biri olan Erzurum Çifte Minareli Medresesi her yıl akın akın turist alıyor. Görkemli yapısı, rivayetler ile dolu hikayesi ve içerisindeki türbesi ile mimari düşkünlerini etkileyen Erzurum Çifte Minareli Medresesi, Selçuklulardan günümüze kadar varlığını koruyor. Peki, Erzurum Çifte Minareli Medrese nerede? Erzurum Çifte Minareli Medrese neden yarım kalmıştır? Erzurum Çifte Minareli Medrese içindeki türbe kime ait? İşte, detaylar…

Erzurum Çifte Minareli Medrese'nin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!



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