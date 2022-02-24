Erzurum Çifte Minareli Medrese'nin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız! Erzurum Çifte Minareli Medrese kaç yılında yapıldı? Erzurum Çifte Minareli Medrese kim yaptı?
Türkiye’nin önemli tarihi yapıtlarından biri olan Erzurum Çifte Minareli Medresesi her yıl akın akın turist alıyor. Görkemli yapısı, rivayetler ile dolu hikayesi ve içerisindeki türbesi ile mimari düşkünlerini etkileyen Erzurum Çifte Minareli Medresesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Türkiye’nin önemli tarihi yapıtlarından biri olan Erzurum Çifte Minareli Medresesi her yıl akın akın turist alıyor. Görkemli yapısı, rivayetler ile dolu hikayesi ve içerisindeki türbesi ile mimari düşkünlerini etkileyen Erzurum Çifte Minareli Medresesi, Selçuklulardan günümüze kadar varlığını koruyor. Peki, Erzurum Çifte Minareli Medrese nerede? Erzurum Çifte Minareli Medrese neden yarım kalmıştır? Erzurum Çifte Minareli Medrese içindeki türbe kime ait? İşte, detaylar…
Erzurum Çifte Minareli Medrese'nin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
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24 Şub 2022 - 22:00 - Gezi Rehberi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.