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05 Oca 2022 - 23:54

Kardeşlerim'in Melisa’sı Damlasu İkizoğlu’un Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Sevgilisi De Kendisi Gibi Ünlü Oyuncu Çıktı! Ali Gökmen Altuğ Kimdir?

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından birisi olan Kardeşlerim dizisi, ikinci sezonu ile bir hayli ses getirdi. Genç ve usta oyuncuları aynı kadroda harmanlayan Kardeşlerim, yeni sezonunda en çok Melisa karakteri ile seyircisinin dikkatini çekti. Sizde Damlasu İkizoğlu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...