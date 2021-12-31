Hande Erçel'in İnanılmaz Hayat Hikayesi! Böyle Bir Keşfedilme Hikayesi Yok! Hande Erçel'i Kim, Nasıl Keşfetti?
Türkiye'nin en popüler kadın oyuncusu olarak kendini gösterip, dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel; çok kısa süre içerisinde çok büyük başarılar altına imza atarak takdir toplamayı başardı. Bir zamanlar Türkiye'nin en popüler kadın oyuncusu olan Fahriye Evcen'i bile geride bırakmayı başaran Hande Erçel'le ilgili ortaya çıkan gerçekler ise herkesi şaşkına uğrattı.
Sen Çal Kapımı dizisiyle birlikte yıldızı parlayan ve çok büyük bir kitleye hitap etmeye başlayan Hande Erçel, güncel olarak Türkiye'nin en popüler kadın oyuncuları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bir dönemin efsanesi Fahriye Evcen'i bile geride bırakan ve son birkaç aydır aşk hayatıyla, yani Kerem Bursin'le gündeme gelen Hande Erçel'le ilgili ortaya çıkan keşfedilme hikayesi hayranlarını şaşkına çevirdi! Bakın Hande Erçel nasıl keşfedilmiş?
Detaylar diğer sayfada!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.