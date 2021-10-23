- 23 Eki 2021 - 00:02

Teşkilat Dizisinin Zehra’sı Ayrılıyor Mu? Deniz Baysal Diziden Ayrıldı Mı? Deniz Baysal Kimdir, Kaç Yaşında?

Deniz Baysal veda mektubu bıraktı, tüm dizi severleri soru işaretleriyle baş başa bıraktı. Teşkilat dizisinin Zehra’sı Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu, Deniz Baysal neden diziden ayrıldı, Deniz Baysal kimdir, kaç yaşında? Sizler için Deniz Baysal akıbeti hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizisi Teşkilat 10 Ekim akşamı sevenlerinin karşısında yeni bölümüyle yer aldı. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile herkesin dikkatlerini çekmeyi başaran başarılı yapımda Zehra herkesi derinden sarstı. Ekranlara gelen son bölümde başrollerde yer alan Deniz Baysal Yurtçu’nun bıraktığı veda mektubu akıllara biri birinden farklı soru işaretleri getirdi.

Zehra’nın eşinin başına gelen kötü olayların hemen ardından Deniz Baysal’ın dizideki akıbeti nasıl olacak en merak edilen konular arasında yer aldı. Deniz Baysal veda mektubu bıraktı, tüm dizi severleri soru işaretleriyle baş başa bıraktı. Teşkilat dizisinin Zehra’sı Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu, Deniz Baysal neden diziden ayrıldı, Deniz Baysal kimdir, kaç yaşında? Sizler için Deniz Baysal akıbeti hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

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23 Eki 2021 - 00:02 - Biyografi

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