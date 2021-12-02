- 02 Ara 2021 - 22:28

Kurban Bayramı 2022 Ne Zaman Başlıyor? 2022 Kurban Bayramı Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor? 2022 Kurban Bayramı Hangi Ay, Hangi Gün?

Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı, her yıl birbirinden farklı tarihlerde idrak ediliyor. Kurban Bayramı’nın idrak edilme tarihi Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. Sizde Kurban bayramının ne zaman olduğunu merak ediyorsanız işte size detaylar..

Müslümanlar tarafından Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan Kurban Bayramı, her yıl birbirinden farklı tarihlerde idrak ediliyor. Kurban Bayramı’nın idrak edilme tarihi Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirleniyor. Öte yandan 2022 yılı için de Kurban Bayramı’nın kutlanacağı tarihler çoktan belirlenmiş bulunuyor. Peki, Kurban Bayramı 2022 ne zaman başlıyor? 2022 Kurban Bayramı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2022 Kurban Bayramı hangi ay, hangi gün? İşte, detaylar…


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02 Ara 2021 - 22:28 - Yaşam

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Kurban Bayramı 2022 Ne Zaman Başlıyor? 2022 Kurban Bayramı Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor? 2022 Kurban Bayramı Hangi Ay, Hangi Gün? mask
Kurban Bayramı 2022 Ne Zaman Başlıyor? 2022 Kurban Bayramı Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor? 2022 Kurban Bayramı Hangi Ay, Hangi Gün?
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