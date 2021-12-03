Ramazan Bayramı 2022 Ne Zaman Başlıyor? 2022 2022 Ramazan ne zaman başlıyor Diyanet? 2022 Oruç 2022 ne zaman, Ramazan Hangi Ay, Hangi Gün?

- 03 Ara 2021 - 09:49 G: 03 Ara 2021 - 09:50

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İslamiyet inancında 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı, Ramazan Bayramı’nın başlangıcı kabul ediliyor. Ramazan ayı boyunca oruç tutarak, nefislerini körelten Müslümanlar, farz olan ibadetlerinden birini de yerine getirmiş bulunuyor. Sizde 2022 yılına ait Ramazan Bayramı detaylarına ulaşmak istiyorsanız işte size ayrıntılar...

İslamiyet inancında 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı, Ramazan Bayramı’nın başlangıcı kabul ediliyor. Ramazan ayı boyunca oruç tutarak, nefislerini körelten Müslümanlar, farz olan ibadetlerinden birini de yerine getirmiş bulunuyor. Ramazan ayının sonunda Ramazan Bayramı kutlayan Müslümanlar, bu bayram da ise, birbirleri ile bayramlaşarak, en hayırlı ayın sevaplarını paylaşıyor. Öte yandan 2022 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiş bulunuyor. Peki, Ramazan Bayramı 2022 ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan hangi ay, hangi gün? İşte, detaylar…


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03 Ara 2021 - 09:49 - Yaşam

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