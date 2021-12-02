İslamiyet inancında 11 ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan ayı, Ramazan Bayramı’nın başlangıcı kabul ediliyor. Ramazan ayı boyunca oruç tutarak, nefislerini körelten Müslümanlar, farz olan ibadetlerinden birini de yerine getirmiş bulunuyor. Ramazan ayının sonunda Ramazan Bayramı kutlayan Müslümanlar, bu bayram da ise, birbirleri ile bayramlaşarak, en hayırlı ayın sevaplarını paylaşıyor. Öte yandan 2022 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiş bulunuyor. Peki, Ramazan Bayramı 2022 ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan hangi ay, hangi gün? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!