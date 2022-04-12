- 12 Nis 2022 - 11:35 G: 12 Nis 2022 - 11:36

Ankaradan Günübirlik Nereye Gidilir? Hafta Sonu Kaçamağı Hangi Yakın Şehre Yapılır? Bu Hafta Sonu Ne Yapalım?

Günün ve iş temposunun keşmekeşe içerisinde sıkışıp kalan insanlar, hafta sonlarını keyifli bir şekilde aileleri veya sevdikleri ile geçirmek istiyor. Bu konuda şanslı olan Ankaralılar ise, çeşitli doğal güzelliklerinden doğa yürüyüşlerine kadar pek çok alternatife sahip olabiliyor. Sizde Ankara'da günübirlik kaçabileceğiniz yerler merak ediyorsanız işte size detaylar...

Günün ve iş temposunun keşmekeşe içerisinde sıkışıp kalan insanlar, hafta sonlarını keyifli bir şekilde aileleri veya sevdikleri ile geçirmek istiyor. Bu konuda şanslı olan Ankaralılar ise, çeşitli doğal güzelliklerinden doğa yürüyüşlerine kadar pek çok alternatife sahip olabiliyor.

Peki, Ankara’dan günübirlik nereye gidilir? Hafta sonu kaçamağı nereye gidilir? Bu hafta sonu ne yapalım?

Ankaradan Günübirlik Nereye Gidilir?

  • Karabük Safranbolu gezisi
  • Eskişehir, Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı gezisi
  • Bolu Göynük doğal güzellik gezisi
  • Sakarya Sapanca Gölü gezisi,
  • Nevşehir Kapadokya gezisi
  • Kapadokya Göreme Açık Hava Müze gezisi
  • Amasra, Bartın gezisi olarak sıralayabiliriz.

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12 Nis 2022 - 11:35 - Gezi Rehberi

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