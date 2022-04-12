Ankaradan Günübirlik Nereye Gidilir? Hafta Sonu Kaçamağı Hangi Yakın Şehre Yapılır? Bu Hafta Sonu Ne Yapalım?
Günün ve iş temposunun keşmekeşe içerisinde sıkışıp kalan insanlar, hafta sonlarını keyifli bir şekilde aileleri veya sevdikleri ile geçirmek istiyor. Bu konuda şanslı olan Ankaralılar ise, çeşitli doğal güzelliklerinden doğa yürüyüşlerine kadar pek çok alternatife sahip olabiliyor. Sizde Ankara'da günübirlik kaçabileceğiniz yerler merak ediyorsanız işte size detaylar...
Günün ve iş temposunun keşmekeşe içerisinde sıkışıp kalan insanlar, hafta sonlarını keyifli bir şekilde aileleri veya sevdikleri ile geçirmek istiyor. Bu konuda şanslı olan Ankaralılar ise, çeşitli doğal güzelliklerinden doğa yürüyüşlerine kadar pek çok alternatife sahip olabiliyor.
Peki, Ankara’dan günübirlik nereye gidilir? Hafta sonu kaçamağı nereye gidilir? Bu hafta sonu ne yapalım?
Ankaradan Günübirlik Nereye Gidilir?
- Karabük Safranbolu gezisi
- Eskişehir, Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı gezisi
- Bolu Göynük doğal güzellik gezisi
- Sakarya Sapanca Gölü gezisi,
- Nevşehir Kapadokya gezisi
- Kapadokya Göreme Açık Hava Müze gezisi
- Amasra, Bartın gezisi olarak sıralayabiliriz.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
12 Nis 2022 - 11:35 - Gezi Rehberi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.