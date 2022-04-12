Ankaradan Günübirlik Nereye Gidilir? Hafta Sonu Kaçamağı Hangi Yakın Şehre Yapılır? Bu Hafta Sonu Ne Yapalım?

Günün ve iş temposunun keşmekeşe içerisinde sıkışıp kalan insanlar, hafta sonlarını keyifli bir şekilde aileleri veya sevdikleri ile geçirmek istiyor. Bu konuda şanslı olan Ankaralılar ise, çeşitli doğal güzelliklerinden doğa yürüyüşlerine kadar pek çok alternatife sahip olabiliyor.

Peki, Ankara’dan günübirlik nereye gidilir? Hafta sonu kaçamağı nereye gidilir? Bu hafta sonu ne yapalım?

Ankaradan Günübirlik Nereye Gidilir?

Karabük Safranbolu gezisi

Eskişehir, Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı gezisi

Bolu Göynük doğal güzellik gezisi

Sakarya Sapanca Gölü gezisi,

Nevşehir Kapadokya gezisi

Kapadokya Göreme Açık Hava Müze gezisi

Amasra, Bartın gezisi olarak sıralayabiliriz.

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