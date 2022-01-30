- 30 Oca 2022 - 11:01

Ankara'ya En Yakın Kayak Merkezi Neresi? Ankara Kartalkaya Kayak Merkezi Kaç Km? Ankara Kartalkaya kayak merkezi arası kaç saat?

Kışın giderek yaklaşması ile birlikte deniz tatilleri yerini yeniden kayak tatillerine bırakıyor. Bu konuda oldukça şanslı olan başkent Ankaralıların dört bir yanı ise, kayak merkezleri ile çevrilmiş bulunuyor. Sizde Ankara'ya en yakın kayak merkezlerini merak ediyorsanız işte size detaylar...

Kışın giderek yaklaşması ile birlikte deniz tatilleri yerini yeniden kayak tatillerine bırakıyor. Bu konuda oldukça şanslı olan başkent Ankaralıların dört bir yanı ise, kayak merkezleri ile çevrilmiş bulunuyor. Öte yandan kış aylarının yaklaşması ile birlikte rotalarını kayak merkezlerine çeviren Ankaralılar, nerelere gidebileceğini merak ediyor. Peki, Ankara'ya en yakın kayak merkezi neresi? Kartalkaya Kayak Merkezi Ankara arası kaç km? İşte, detaylar…


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30 Oca 2022 - 11:01 - Gezi Rehberi

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Ankara'ya En Yakın Kayak Merkezi Neresi? Ankara Kartalkaya Kayak Merkezi Kaç Km? Ankara Kartalkaya kayak merkezi arası kaç saat? mask
Ankara'ya En Yakın Kayak Merkezi Neresi? Ankara Kartalkaya Kayak Merkezi Kaç Km? Ankara Kartalkaya kayak merkezi arası kaç saat?
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