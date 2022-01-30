Ankara'ya En Yakın Kayak Merkezi Neresi? Ankara Kartalkaya Kayak Merkezi Kaç Km? Ankara Kartalkaya kayak merkezi arası kaç saat?
Kışın giderek yaklaşması ile birlikte deniz tatilleri yerini yeniden kayak tatillerine bırakıyor. Bu konuda oldukça şanslı olan başkent Ankaralıların dört bir yanı ise, kayak merkezleri ile çevrilmiş bulunuyor. Sizde Ankara'ya en yakın kayak merkezlerini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kışın giderek yaklaşması ile birlikte deniz tatilleri yerini yeniden kayak tatillerine bırakıyor. Bu konuda oldukça şanslı olan başkent Ankaralıların dört bir yanı ise, kayak merkezleri ile çevrilmiş bulunuyor. Öte yandan kış aylarının yaklaşması ile birlikte rotalarını kayak merkezlerine çeviren Ankaralılar, nerelere gidebileceğini merak ediyor. Peki, Ankara'ya en yakın kayak merkezi neresi? Kartalkaya Kayak Merkezi Ankara arası kaç km? İşte, detaylar…
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30 Oca 2022 - 11:01 - Gezi Rehberi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.