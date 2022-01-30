Ankara'ya En Yakın Kayak Merkezi Neresi? Ankara Kartalkaya Kayak Merkezi Kaç Km? Ankara Kartalkaya kayak merkezi arası kaç saat?

Kışın giderek yaklaşması ile birlikte deniz tatilleri yerini yeniden kayak tatillerine bırakıyor. Bu konuda oldukça şanslı olan başkent Ankaralıların dört bir yanı ise, kayak merkezleri ile çevrilmiş bulunuyor. Öte yandan kış aylarının yaklaşması ile birlikte rotalarını kayak merkezlerine çeviren Ankaralılar, nerelere gidebileceğini merak ediyor. Peki, Ankara'ya en yakın kayak merkezi neresi? Kartalkaya Kayak Merkezi Ankara arası kaç km? İşte, detaylar…



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