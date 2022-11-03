Kış Lastiği Takmama Cezası Var Mı? 2023 Kar Lastiği Takmamanın Cezası Ne Kadardır? Hangi Araçlar İçin Kış Lastiği Zorunlu?
Kış aylarındaki hava koşullarının sürüşü olumsuz etkilememesi için bir süredir Türkiye’de zorunlu olarak uygulanan kış lastiği uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yılın belli bir döneminde gerçekleştiriliyor. Sizde kış lastiği ile ilgili cezai durumları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kış aylarındaki hava koşullarının sürüşü olumsuz etkilememesi için bir süredir Türkiye’de zorunlu olarak uygulanan kış lastiği uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yılın belli bir döneminde gerçekleştiriliyor. Öte yandan bu zorunluluğa uymayan sürücüleri, birtakım yaptırımlar bekliyor. Peki, kış lastiği takmama cezası var mı? Kar lastiği takmamanın cezası ne kadardır? Hangi araçlar için kış lastiği zorunlu? İşte, detaylar…
2023 TRAFİK CEZALARI
Engelli otoparkını işgal: 329 TL'den 874 TL'ye yükselecek. Ruhsatsız araç kullanma: 166 TL'den 370 TL'ye çıkacak.
Emniyet kemeri takmamak ve park yasağını ihlal etmek: 196 TL'den 436 TL'ye yükselecek.
Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve muayene yaptırmamanın cezası ise 427 TL'den 952 TL yükselecek.
2023 HIZ SINIRI CEZALARI
Hız Sınırını %10-30 Aşmak: 951 TL
Hız Sınırını %30-50 Aşmak: 1979 TL
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak: 4068 TL
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 4000 TL'YE ÇIKIYOR
Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den 2.534 TL'ye yükselecekken, Alkollü araç kullanmanın cezası 1823 TL'den 4.064 TL 'ye yükselecek.
Detaylar diğer sayfada!
03 Kas 2022 - 23:55 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.