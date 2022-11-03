Kış Lastiği Takmama Cezası Var Mı? 2023 Kar Lastiği Takmamanın Cezası Ne Kadardır? Hangi Araçlar İçin Kış Lastiği Zorunlu?

Kış aylarındaki hava koşullarının sürüşü olumsuz etkilememesi için bir süredir Türkiye’de zorunlu olarak uygulanan kış lastiği uygulaması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yılın belli bir döneminde gerçekleştiriliyor. Öte yandan bu zorunluluğa uymayan sürücüleri, birtakım yaptırımlar bekliyor. Peki, kış lastiği takmama cezası var mı? Kar lastiği takmamanın cezası ne kadardır? Hangi araçlar için kış lastiği zorunlu? İşte, detaylar…

2023 TRAFİK CEZALARI

Engelli otoparkını işgal: 329 TL'den 874 TL'ye yükselecek. Ruhsatsız araç kullanma: 166 TL'den 370 TL'ye çıkacak.

Emniyet kemeri takmamak ve park yasağını ihlal etmek: 196 TL'den 436 TL'ye yükselecek.

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve muayene yaptırmamanın cezası ise 427 TL'den 952 TL yükselecek.

2023 HIZ SINIRI CEZALARI

Hız Sınırını %10-30 Aşmak: 951 TL

Hız Sınırını %30-50 Aşmak: 1979 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak: 4068 TL

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 4000 TL'YE ÇIKIYOR

Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den 2.534 TL'ye yükselecekken, Alkollü araç kullanmanın cezası 1823 TL'den 4.064 TL 'ye yükselecek.



Detaylar diğer sayfada!