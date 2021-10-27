- 27 Eki 2021 - 19:47 G: 27 Eki 2021 - 20:14

Camdaki Kız’ın Güzel Oyuncusu Burcu Biricik’in Nasıl Keşfedildi? Nasıl Ünlü Oldu? Her Şey Bununla Başlamış! “Vay Be…”

Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik’ten nefes kesen oyunculuk yolu belli oldu. Herkesin farklı sandığı ünlülük yolculuğu meğerse çok farklıymış, gerçekten ortaya çıktı. İlk adımlarını birincilik ile atmış. Burcu Biricik’in ünlü olma yolları…

TV8 ekranlarında Kırmızı Oda’da konuk oyuncu olmasının hemen ardından Kanal D ekranlarını en fenomen dizisi Camdaki Kız ile ekranlarda karşımıza çıkan Burcu Biricik herkesi şok etmeye devam ediyor. Hayat Şarkısı dizisi ile ekranlarda yer alan ve kısa sürede asık çıkışını elde eden başarılı oyuncu Burcu Biricik şimdilerde Camdaki Kız’ın Nalan’ı olarak dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Biz Hayat Şarkısı dizisi ile tanıdık sanırken meğerse çoktan tanıdığımız ortaya çıktı. Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik’ten nefes kesen oyunculuk yolu belli oldu. Herkesin farklı sandığı ünlülük yolculuğu meğerse çok farklıymış, gerçekten ortaya çıktı. İlk adımlarını birincilik ile atmış. Burcu Biricik’in ünlü olma yolları…

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27 Eki 2021 - 19:47 - Magazin

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