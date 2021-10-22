Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Eki 2021 - 23:59

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Teşkilat Dizisine Geliyor! Güllü Erhan Ufak Milyonları Heyecanlandırdı! Dizi Resmen Kurtlar Vadisi 2: Teşkilat Oldu!

TRT1 ekranlarında dikkatleri üzerine çeken ve oldukça başarılı reyting yakalayan Teşkilat dizisinde transfer şoklarının ardı arkası kesilmiyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren çok büyük beğeni toplayan Teşkilat Dizisi; şimdi de Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Güllü Erhan ile anılıyor. Güllü Erhan Teşkilat'ta yer alacak mı?