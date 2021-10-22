- 22 Eki 2021 - 23:59

Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Teşkilat Dizisine Geliyor! Güllü Erhan Ufak Milyonları Heyecanlandırdı! Dizi Resmen Kurtlar Vadisi 2: Teşkilat Oldu!

TRT1 ekranlarında dikkatleri üzerine çeken ve oldukça başarılı reyting yakalayan Teşkilat dizisinde transfer şoklarının ardı arkası kesilmiyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren çok büyük beğeni toplayan Teşkilat Dizisi; şimdi de Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Güllü Erhan ile anılıyor. Güllü Erhan Teşkilat'ta yer alacak mı?

Ekranları kasıp kavuran ve son dönemin trendi olan Teşkilat dizisi oldukça büyük beğeni topluyor. Milyonlarca insanın büyük bir merakla beklediği Teşkilat dizisinde transfer şoklarının ardı arkası kesilmiyor. Bu noktada şimdinin öne çıkan ismi Güllü Erhan olarak kendini gösterdi. Kurtlar Vadisi dizisiyle birlikte büyük beğeni toplayan Güllü Erhan; merakla bekleniyor. 

Detaylar diğer sayfada!

22 Eki 2021 - 23:59 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Teşkilat Dizisi Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Turgut Tunçalp Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Ne Kadar Kazanıyor? Teşkilat Dizisinde Mete Başkan'ın Yerine MİT Ekibinin Başına Halit Başkan Geldi! mask
Teşkilat Dizisi Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Turgut Tunçalp Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Ne Kadar Kazanıyor? Teşkilat Dizisinde Mete Başkan'ın Yerine MİT Ekibinin Başına Halit Başkan Geldi!
Son Yaz Dizisi Nerede Çekiliyor? Son Yaz Dizisi Hangi Şehirde, İlçede Çekiliyor? Dizideki Ev Nerede? Son Yaz Çekim Yeri Ve Dizi Seti Nerede? mask
Son Yaz Dizisi Nerede Çekiliyor? Son Yaz Dizisi Hangi Şehirde, İlçede Çekiliyor? Dizideki Ev Nerede? Son Yaz Çekim Yeri Ve Dizi Seti Nerede?
Yargı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Yargı Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Yargı Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Yargı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Yargı Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Yargı Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Yargı Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Yargı Dizisi Hangi Adliyede Çekiliyor? Yargı İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor? mask
Yargı Dizisi Hangi İlde Nerede Çekiliyor? Yargı Dizisi Hangi Adliyede Çekiliyor? Yargı İstanbul’da Hangi İlçede Çekiliyor?
Arka Sokaklar 600. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2021 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 600. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2021 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Kıbrıs: Zafere Doğru 11. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2021 Kıbrıs: Zafere Doğru Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kıbrıs: Zafere Doğru 11. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2021 Kıbrıs: Zafere Doğru Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yalancı Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2021 Yalancı Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Yalancı Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2021 Yalancı Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aşk Mantık İntikam 18. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 22 Ekim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aşk Mantık İntikam 18. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 22 Ekim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda 48. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2021 Kırmızı Oda Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kırmızı Oda 48. Bölüm Full İzle! 22 Ekim 2021 Kırmızı Oda Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı Dizisine Şok Transfer! Rüya’dan Sonra Diziye Öyle Bir İsim Geldi Ki, Safiye Mosmor Olacak! mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Şok Transfer! Rüya’dan Sonra Diziye Öyle Bir İsim Geldi Ki, Safiye Mosmor Olacak!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türk Mukavemet Teşkilatı Nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı Ne Zaman Kuruldu? Türk Mukavemet Teşkilatı Başkanı ve Kurucuları Kim? mask
Türk Mukavemet Teşkilatı Nedir? Türk Mukavemet Teşkilatı Ne Zaman Kuruldu? Türk Mukavemet Teşkilatı Başkanı ve Kurucuları Kim?
Teşkilat Bu Akşam Var Mı? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Teşkilat Bugün Var Mı? İşte TRT1 Yayın Akışı mask
Teşkilat Bu Akşam Var Mı? Teşkilat Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Teşkilat Bugün Var Mı? İşte TRT1 Yayın Akışı
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Teşkilat Dizisine Geliyor! Güllü Erhan Ufak Milyonları Heyecanlandırdı! Dizi Resmen Kurtlar Vadisi 2: Teşkilat Oldu! mask
Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Teşkilat Dizisine Geliyor! Güllü Erhan Ufak Milyonları Heyecanlandırdı! Dizi Resmen Kurtlar Vadisi 2: Teşkilat Oldu!
Teşkilat Dizisi Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Turgut Tunçalp Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Ne Kadar Kazanıyor? Teşkilat Dizisinde Mete Başkan'ın Yerine MİT Ekibinin Başına Halit Başkan Geldi! mask
Teşkilat Dizisi Halit Başkan'ı Turgut Tunçalp Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Turgut Tunçalp Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Ne Kadar Kazanıyor? Teşkilat Dizisinde Mete Başkan'ın Yerine MİT Ekibinin Başına Halit Başkan Geldi!
Teşkilat Dizisinin Gaye Turgut Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Gaye Turgut Evli Mi, Çocuğu Var Mı? Gaye Turgut Kaç Yaşında, Nereli? mask
Teşkilat Dizisinin Gaye Turgut Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Gaye Turgut Evli Mi, Çocuğu Var Mı? Gaye Turgut Kaç Yaşında, Nereli?
Arka Sokaklar’ın Ali’si “Yok Artık”! Diziye İşte Böyle Giriş Yapmışı! Arka Sokaklar Alp Korkmaz Kimdir? mask
Arka Sokaklar’ın Ali’si “Yok Artık”! Diziye İşte Böyle Giriş Yapmışı! Arka Sokaklar Alp Korkmaz Kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status