Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Teşkilat Dizisine Geliyor! Güllü Erhan Ufak Milyonları Heyecanlandırdı! Dizi Resmen Kurtlar Vadisi 2: Teşkilat Oldu!
TRT1 ekranlarında dikkatleri üzerine çeken ve oldukça başarılı reyting yakalayan Teşkilat dizisinde transfer şoklarının ardı arkası kesilmiyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren çok büyük beğeni toplayan Teşkilat Dizisi; şimdi de Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Güllü Erhan ile anılıyor. Güllü Erhan Teşkilat'ta yer alacak mı?
Ekranları kasıp kavuran ve son dönemin trendi olan Teşkilat dizisi oldukça büyük beğeni topluyor. Milyonlarca insanın büyük bir merakla beklediği Teşkilat dizisinde transfer şoklarının ardı arkası kesilmiyor. Bu noktada şimdinin öne çıkan ismi Güllü Erhan olarak kendini gösterdi. Kurtlar Vadisi dizisiyle birlikte büyük beğeni toplayan Güllü Erhan; merakla bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.