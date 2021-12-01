Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı’ya Ağızları Açık Bırakacak Sözler! “Bu Adamla...” Her Şey Kesinleşti! Meğer…
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri olarak yer alan Mehmet Şef yarışmadan çekiliyor mu? Acun Ilıcalı’ya öyle sözler dedi ki, gündeme bomba gibi düştü. “Bu adamla çalışılmaz” yorumunda bulunan Mehmet Şef, her şeyi kesinleştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada jest ve mimikleriyle gündem olan Mehmet Yalçınkaya, mutfakta çok sinirli olduğunun sebebini açıkladı. Kendi oğlunun bile iş tutuşundan memnun olmadığı için kovduğunu dile getiren Mehmet Şef, “Öyle adamlarla çalışılmaz! Emanet gelmiş adam oraya. İş bitsin de gideyim havasında. Önlüğünü çıkartıp kovdum” açıklamasında bulundu. Peki, Mehmet Şef başka hangi açıklamalarda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.