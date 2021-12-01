- 01 Ara 2021 - 19:09

Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı’ya Ağızları Açık Bırakacak Sözler! “Bu Adamla...” Her Şey Kesinleşti! Meğer…

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri olarak yer alan Mehmet Şef yarışmadan çekiliyor mu? Acun Ilıcalı’ya öyle sözler dedi ki, gündeme bomba gibi düştü. “Bu adamla çalışılmaz” yorumunda bulunan Mehmet Şef, her şeyi kesinleştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada jest ve mimikleriyle gündem olan Mehmet Yalçınkaya, mutfakta çok sinirli olduğunun sebebini açıkladı. Kendi oğlunun bile iş tutuşundan memnun olmadığı için kovduğunu dile getiren Mehmet Şef, “Öyle adamlarla çalışılmaz! Emanet gelmiş adam oraya. İş bitsin de gideyim havasında. Önlüğünü çıkartıp kovdum” açıklamasında bulundu. Peki, Mehmet Şef başka hangi açıklamalarda bulundu?

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01 Ara 2021 - 19:09 Ankara- Yaşam

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