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01 Ara 2021 - 19:09

Masterchef Mehmet Şef Yarışmadan Ayrılıyor mu? Acun Ilıcalı’ya Ağızları Açık Bırakacak Sözler! “Bu Adamla...” Her Şey Kesinleşti! Meğer…

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri olarak yer alan Mehmet Şef yarışmadan çekiliyor mu? Acun Ilıcalı’ya öyle sözler dedi ki, gündeme bomba gibi düştü. “Bu adamla çalışılmaz” yorumunda bulunan Mehmet Şef, her şeyi kesinleştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…