- 21 Ara 2022 - 00:30

Doğum Bildirimi e-Devletten Yapılır Mı, Merak Uyandırdı! Doğum Bildirimi e-Devletten Nasıl Yapılır? İşte Doğum Bildirimi e-Devlet Başvurusu!

Vatandaşların pek çok hizmete birkaç tık ile ulaşabilmesini sağlayan e-Devlet Kapısı, devlet kurum ve kuruluşlarının hizmetlerine her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Son olarak ise doğum bildirimi duyurusu geldi. İşte e-Devlet doğum bildirisi detayları...

Vatandaşların pek çok hizmete birkaç tık ile ulaşabilmesini sağlayan e-Devlet Kapısı, devlet kurum ve kuruluşlarının hizmetlerine her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Kolaylıkla hizmet erişimi sağlayan e-Devlet Kapısı sistemi, doğum ve doğum ile alakalı hizmetleri de vatandaşların kullanımına açmış bulunuyor. Konuyla ilgili genelge yayınlamış olan İçişleri Bakanlığı ise, doğum bildiriminin e-Devlet Kapısı içerisinden doğum bildirimi yapılıp yapılamayacağı sorusuna cevap veriyor. Peki, doğum bildirimi e devletten yapılır mı? Doğum bildirimi e devletten nasıl yapılır? İşte doğum bildirimi e devlet başvurusu…


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21 Ara 2022 - 00:30 - E-Devlet Haberleri

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