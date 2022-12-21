Doğum Bildirimi e-Devletten Yapılır Mı, Merak Uyandırdı! Doğum Bildirimi e-Devletten Nasıl Yapılır? İşte Doğum Bildirimi e-Devlet Başvurusu!
Vatandaşların pek çok hizmete birkaç tık ile ulaşabilmesini sağlayan e-Devlet Kapısı, devlet kurum ve kuruluşlarının hizmetlerine her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Son olarak ise doğum bildirimi duyurusu geldi. İşte e-Devlet doğum bildirisi detayları...
Vatandaşların pek çok hizmete birkaç tık ile ulaşabilmesini sağlayan e-Devlet Kapısı, devlet kurum ve kuruluşlarının hizmetlerine her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Kolaylıkla hizmet erişimi sağlayan e-Devlet Kapısı sistemi, doğum ve doğum ile alakalı hizmetleri de vatandaşların kullanımına açmış bulunuyor. Konuyla ilgili genelge yayınlamış olan İçişleri Bakanlığı ise, doğum bildiriminin e-Devlet Kapısı içerisinden doğum bildirimi yapılıp yapılamayacağı sorusuna cevap veriyor. Peki, doğum bildirimi e devletten yapılır mı? Doğum bildirimi e devletten nasıl yapılır? İşte doğum bildirimi e devlet başvurusu…
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21 Ara 2022 - 00:30 - E-Devlet Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.