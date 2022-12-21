Doğum Bildirimi e-Devletten Yapılır Mı, Merak Uyandırdı! Doğum Bildirimi e-Devletten Nasıl Yapılır? İşte Doğum Bildirimi e-Devlet Başvurusu!

Vatandaşların pek çok hizmete birkaç tık ile ulaşabilmesini sağlayan e-Devlet Kapısı, devlet kurum ve kuruluşlarının hizmetlerine her geçen gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor. Kolaylıkla hizmet erişimi sağlayan e-Devlet Kapısı sistemi, doğum ve doğum ile alakalı hizmetleri de vatandaşların kullanımına açmış bulunuyor. Konuyla ilgili genelge yayınlamış olan İçişleri Bakanlığı ise, doğum bildiriminin e-Devlet Kapısı içerisinden doğum bildirimi yapılıp yapılamayacağı sorusuna cevap veriyor. Peki, doğum bildirimi e devletten yapılır mı? Doğum bildirimi e devletten nasıl yapılır? İşte doğum bildirimi e devlet başvurusu…



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