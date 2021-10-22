Oğuzhan Koç Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? O Ses Jürisi Oğuzhan Koç Kaç Yaşında, Nereli? Oğuzhan Koç Ne Kadar Kazanıyor?
Ekranlardaki yerini yeni sezonu ile almaya başlayan O Ses Türkiye yarışması, jüri üyelikleri koltukları için yeni isimler ile anlaştı. 2021 yılındaki yarışı için Oğuzhan Koç'ta dahil oldu. İşte size Koç ile ilgili detaylar...
Ekranlardaki yerini yeni sezonu ile almaya başlayan O Ses Türkiye yarışması, jüri üyelikleri koltukları için yeni isimler ile anlaştı. 2021 yılındaki yarışı için Murat Boz ve Beyazıt Öztürk ile devam kararı alan O Ses Türkiye yarışması, kalan iki koltuğu için Oğuzhan Koç ve Ebru Gündeş ile el sıkıştı. Peki, Oğuzhan Koç kimdir, nasıl ünlü oldu? O Ses jürisi Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Koç ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…
22 Eki 2021 - 23:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.