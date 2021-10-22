Ekranlardaki yerini yeni sezonu ile almaya başlayan O Ses Türkiye yarışması, jüri üyelikleri koltukları için yeni isimler ile anlaştı. 2021 yılındaki yarışı için Murat Boz ve Beyazıt Öztürk ile devam kararı alan O Ses Türkiye yarışması, kalan iki koltuğu için Oğuzhan Koç ve Ebru Gündeş ile el sıkıştı. Peki, Oğuzhan Koç kimdir, nasıl ünlü oldu? O Ses jürisi Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli? Oğuzhan Koç ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…