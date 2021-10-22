- 22 Eki 2021 - 23:40

Saadet Özsırkıntı Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? O Ses Jürisi Saadet Özsırkıntı Kaç Yaşında, Nereli? Saadet Özsırkıntı Ne Kadar Kazanıyor?

TV8 ekranlarındaki yerini 2021 sezonu ile yeniden almaya başlayan O Ses Türkiye yarışması, sunucusu için ekranların en güzel isimlerinden biri ile anlaştı. TV8 programlarının çeşitli yapımlarında sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarındaki yerini 2021 sezonu ile yeniden almaya başlayan O Ses Türkiye yarışması, sunucusu için ekranların en güzel isimlerinden biri ile anlaştı. TV8 programlarının çeşitli yapımlarında sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı, bu sezon O Ses Türkiye 2021 yarışması ile el sıkıştı. Yarışmanın ekranlara gelmeye başlamasının ardından ise, televizyon izleyicileri güzel sunucu Saadet Özsırkıntı’yı yeniden yakın markajına aldı. Peki, Saadet Özsırkıntı kimdir, nasıl ünlü oldu? O Ses Jürisi Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli? Saadet Özsırkıntı ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…


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22 Eki 2021 - 23:40 - Magazin

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