Elektronik İmza Nereden Alınır, PTT Mi - E Devlet Mi? Şahıslar İçin E-İmza Nasıl Alınır? Elektronik imza e devletten alınır mı?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulan bir hizmet olan elektronik imza, e-İmza kısa adıyla biliniyor. İmzanın internette kullanılan hali olan e-İmza, e-Devlet Kapısı gibi devlet kurumlarının sitemlerine güvenli bir şekilde erişebilmeyi sağlıyor. Öte yandan e-İmza ile internet ortamında yer alan DOC ve PDF gibi farklı uzantılı belgeler, kolaylıkla imzalanabiliyor. Peki, elektronik imza nereden alınır PTT? Şahıslar için e-imza nasıl alınır? E-imza internetten alınır mı? İşte, detaylar…



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