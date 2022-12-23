Elektronik İmza Nereden Alınır, PTT Mi - E Devlet Mi? Şahıslar İçin E-İmza Nasıl Alınır? Elektronik imza e devletten alınır mı?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulan bir hizmet olan elektronik imza, e-İmza kısa adıyla biliniyor. İmzanın internette kullanılan hali olan e-İmza, e-Devlet Kapısı gibi devlet kurumlarının sitemlerine güvenli bir şekilde erişebilmeyi sağlıyor. Sizde elektronik imza arayışında iseniz ve detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulan bir hizmet olan elektronik imza, e-İmza kısa adıyla biliniyor. İmzanın internette kullanılan hali olan e-İmza, e-Devlet Kapısı gibi devlet kurumlarının sitemlerine güvenli bir şekilde erişebilmeyi sağlıyor. Öte yandan e-İmza ile internet ortamında yer alan DOC ve PDF gibi farklı uzantılı belgeler, kolaylıkla imzalanabiliyor. Peki, elektronik imza nereden alınır PTT? Şahıslar için e-imza nasıl alınır? E-imza internetten alınır mı? İşte, detaylar…
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23 Ara 2022 - 09:33 - E-Devlet Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.