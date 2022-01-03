2022 En Şanslı Burç Hangisi? 2022 Yılı Hangi Burcun Yılı Olacak? İşte Yeni Yılda Şanslı Olacak Burçlar?

Her yıl gökyüzündeki gezegenlerin ve yıldızların Güneş ile Ay arasındaki konumuna göre şanslı olan burç değişiklik gösterebiliyor. Bazen ay ay olan bu değişiklikler, burçların şanslı olduğu dönemlere işaret ediyor. Öte yandan git gide yaklaşan 2022 yılının en şanslı burç veya burçları astrologlar tarafından açıklanmış bulunuyor. Peki, 2022 en şanslı burç hangisi? 2022 yılı hangi burcun yılı olacak? 2022 de hangi burçlar şanslı? İşte, detaylar…



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