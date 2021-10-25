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25 Eki 2021 - 14:57

Camdaki Kız Dizisinde Hayri Sedat’ın Yasak Aşkını Rafet Babaya İfşa Etti! Nalan Boşanma Kararını Verebilir? Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüne ait fragman kısa bir süre önce dijital platformlarda ve televizyon dünyasında yayınlanmaya başladı. Dikkatleri üzerine çeken dizinin fragmanında ise Hayri, Cana ve Sedat’ın öpüşme sahnelerini tek tek dev ekranda yayınladı. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durumda gözler ise Nalan’a döndü!