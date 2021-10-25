Camdaki Kız Dizisinde Hayri Sedat’ın Yasak Aşkını Rafet Babaya İfşa Etti! Nalan Boşanma Kararını Verebilir? Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinin yeni bölümüne ait fragman kısa bir süre önce dijital platformlarda ve televizyon dünyasında yayınlanmaya başladı. Dikkatleri üzerine çeken dizinin fragmanında ise Hayri, Cana ve Sedat’ın öpüşme sahnelerini tek tek dev ekranda yayınladı. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durumda gözler ise Nalan’a döndü!
Başrollerinde Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisi, reyting rekorlarını kırarak ekranlarda kalmaya devam ediyor. Her bölümde farklı bir hikayeye değinen Camdaki Kız dizisinde skandal olay ise resmen patlak verdi. Cana ve Sedat’ın skandal ilişkisinin görüntüleri…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.