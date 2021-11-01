- 01 Kas 2021 - 23:12

Survivor Panorama Sunucusu Ortaya Çıktı! O İsim Çekilmişti, Koltuğuna İki Kişi Göz Dikti! Bu Sene All Star Çok Karışacak! İsmail Balaban ve Poyraz…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un yorumlanmasının yapıldığı Survivor Panorama’nın sunucusu ortaya çıktı. Semih Öztürk’ün All Star’a katılmasının ardından Survivor Panorama koltuklarından birisi boş kalmıştı. Acun Ilıcalı ise bu boş koltuk için iddialara göre iki isme teklif gönderdi. All Star’ı karıştıracak olan bu durumda ise…

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın geçen sezon birincisi olan İsmail Balaban, Acun Ilıcalı’dan aldığı Survivor 2021 Şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Survivor’un Şampiyon olarak bilinen bir diğer ismi ise Poyraz olmuştu. Hal ve hareketleriyle gönüllerin şampiyonu olan Poyraz, sosyal medyada en çok konuşulan isim olmuştu. Survivor’dan sonra All Star’a gelecekleri konuşulan iki ismin ise All Star’dan daha büyük bir görevi üstlenecekleri ortaya çıktı! İşte merak edilenler…

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01 Kas 2021 - 23:12 Ankara- Yaşam

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