Survivor Panorama Sunucusu Ortaya Çıktı! O İsim Çekilmişti, Koltuğuna İki Kişi Göz Dikti! Bu Sene All Star Çok Karışacak! İsmail Balaban ve Poyraz…

Acun Medya tarafından ekranlara getirilen başarılı yarışmanın geçen sezon birincisi olan İsmail Balaban, Acun Ilıcalı’dan aldığı Survivor 2021 Şampiyonluk kupasını kaldırmıştı. Survivor’un Şampiyon olarak bilinen bir diğer ismi ise Poyraz olmuştu. Hal ve hareketleriyle gönüllerin şampiyonu olan Poyraz, sosyal medyada en çok konuşulan isim olmuştu. Survivor’dan sonra All Star’a gelecekleri konuşulan iki ismin ise All Star’dan daha büyük bir görevi üstlenecekleri ortaya çıktı! İşte merak edilenler…

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