Bedduası En Pis Tutan Burçlar Hangisidir? İşte O Burçlara Dikkat, bir yeriniz yamula bilir...
Her insan için oldukça doğal ve sıradan bir duygu olan öfke, bazı zamanlar ortaya planlı olarak öç almalar çıkarabiliyor. İnsanın kişiliğinden duygu durumuna kadar pek çok ruh halini doğrudan etkileyen burçlar, insanların intikam alma şekillerini belirleyebiliyor. Sizde beddua eden burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insan için oldukça doğal ve sıradan bir duygu olan öfke, bazı zamanlar ortaya planlı olarak öç almalar çıkarabiliyor. İnsanın kişiliğinden duygu durumuna kadar pek çok ruh halini doğrudan etkileyen burçlar, insanların intikam alma şekillerini belirleyebiliyor. Kulağa bira tuhafa gelse de astrologlara göre, her burcun öfkesini gösterme şekli bir olmuyor. Bu nedenle de intikam alma şekilleri değişiyor. Öte yandan bazı burçları intikamları ile değil, ettiği beddualar ile ün salmış bulunuyor. Peki, hangi burçların bedduası tutar? Hangi burçlar intikamını nasıl alır? İşte, detaylar…
19 Mar 2022 - 21:44 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.