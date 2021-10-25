Üç Kuruş Dizisi Başlamadan Bitebilir! Öyle Bir Sanal Linç Aldı Ki, Ortalık Çok Fena Karışacak! Neler Oluyor?
Show TV ekranlarında yer alan Çukur dizisinin kardeşi olan Üç Kuruş dizisi başlamadan bitebilir! Öyle bir sanal linç kurbanı oldu ki, dizinin sadece 2 bölümünün yayınlanacağı iddialara arasında yerini aldı. Ortalık çok fena karışırken; milyonları tedirgin eden bir soru akıllarda yerini aldı. Peki, neler oluyor? İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç’a, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Üç Kuruş dizisinin yeni bölümleri ise Pazartesi günü ekranlara gelmeye başlayacak. Yayınlanacak olan yeni bölümlerine ait fragman gelince ise dizi sanal linçe uğradı! İşte tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.