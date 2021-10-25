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25 Eki 2021 - 14:47

Üç Kuruş Dizisi Başlamadan Bitebilir! Öyle Bir Sanal Linç Aldı Ki, Ortalık Çok Fena Karışacak! Neler Oluyor?

Show TV ekranlarında yer alan Çukur dizisinin kardeşi olan Üç Kuruş dizisi başlamadan bitebilir! Öyle bir sanal linç kurbanı oldu ki, dizinin sadece 2 bölümünün yayınlanacağı iddialara arasında yerini aldı. Ortalık çok fena karışırken; milyonları tedirgin eden bir soru akıllarda yerini aldı. Peki, neler oluyor? İşte merak edilen tüm detaylar…