Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İsmi Neden Değişti? Dizinin Adı Kıbrıs Zafere Doğru İsmi Neden Oldu? İşte Sebebi...

Ekranların en çok beğenilen dönem hikayelerinden biri olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, yeni sezonuna başladı. Kadrosuna iddialı isimler ekleyen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, tek değişikliği kadrosunda yapmadı. Bu sezon seyircisinin karşısına Kıbrıs: Zafere Doğru ismi ile çıkmaya başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, bu değişikliğin nedeni hakkında seyircisini meraklandırmaya başladı! Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti? Dizinin adı Kıbrıs Zafere Doğru ismi neden oldu? İşte, sebebi...



Detaylar diğer sayfada!