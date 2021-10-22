Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İsmi Neden Değişti? Dizinin Adı Kıbrıs Zafere Doğru İsmi Neden Oldu? İşte Sebebi...
Ekranların en çok beğenilen dönem hikayelerinden biri olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, yeni sezonuna başladı. Kadrosuna iddialı isimler ekleyen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, tek değişikliği kadrosunda yapmadı. Bu sezon seyircisinin karşısına Kıbrıs: Zafere Doğru ismi ile çıkmaya başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların en çok beğenilen dönem hikayelerinden biri olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, yeni sezonuna başladı. Kadrosuna iddialı isimler ekleyen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, tek değişikliği kadrosunda yapmadı. Bu sezon seyircisinin karşısına Kıbrıs: Zafere Doğru ismi ile çıkmaya başlayan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, bu değişikliğin nedeni hakkında seyircisini meraklandırmaya başladı! Peki, Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ismi neden değişti? Dizinin adı Kıbrıs Zafere Doğru ismi neden oldu? İşte, sebebi...
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22 Eki 2021 - 13:21 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.