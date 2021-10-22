Kırmızı Oda Dizisi Nerede Çekiliyor? Kırmızı Oda Hangi Şehirde Ve İlçede Çekiliyor? Kırmızı Oda Dizi Çekimleri Nerede Yapıldı, Hangi İlde?

Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda, farklı hikayesi ve konsepti ile seyircisinin karşısına çıkmaya ikinci sezonunda da devam ediyor. Yeni karakterleri ile ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisi, görkemli çekim mekanları ile de bir kez daha göz dolduruyor. Peki, Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekimleri nerede yapıldı, hangi ilde? İşte, detaylar…



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