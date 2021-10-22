Kırmızı Oda Dizisi Nerede Çekiliyor? Kırmızı Oda Hangi Şehirde Ve İlçede Çekiliyor? Kırmızı Oda Dizi Çekimleri Nerede Yapıldı, Hangi İlde?
Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda, farklı hikayesi ve konsepti ile seyircisinin karşısına çıkmaya ikinci sezonunda da devam ediyor. Yeni karakterleri ile ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda, farklı hikayesi ve konsepti ile seyircisinin karşısına çıkmaya ikinci sezonunda da devam ediyor. Yeni karakterleri ile ekranlara gelen Kırmızı Oda dizisi, görkemli çekim mekanları ile de bir kez daha göz dolduruyor. Peki, Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor? Kırmızı Oda hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Kırmızı Oda dizi çekimleri nerede yapıldı, hangi ilde? İşte, detaylar…
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22 Eki 2021 - 13:27 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.