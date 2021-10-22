İnsanların yaşamını idame ettirmeleri için Lidyalılardan bu yana gerekli bir madde olan para, kazanmak için çabalanması gereken maddeler arasında yer alıyor. Ancak, bu çaba bazı burçlara sahip olmayan kişiler için geçerli oluyor. Çünkü astrologlara göre, Zodyak kuşağının bazı burçları parayı kazanmak bir yana dursun, adeta kendisine çekiyor! Peki, hangi burç parayı çeker? Hangi burç daha kolay para kazanır? İşte para konusunda en şanslı burç…



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