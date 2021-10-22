Demet Özdemir’den Oğuzhan Koçu Delirtecek Hamle! Oğuzhan Koç Öyle Bir Yorum Yaptı Ki, Her Şey 8.9 Şiddetinde Sallandı! Sadece 46 Dakikada…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den iddialara göre Oğuzhan Koç’u delirtecek hamle geldi. Oğuzhan Koç ise çıkan iddialara öyle bir yorum yaptı ki, her şey adeta 8,9 şiddetinde sallandı. Sadece 46 dakikada rekor üzerine rekor kırıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Tv8 ekranlarında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden sonra biricik sevgilisi Oğuzhan Koç’la birlikte tatile çıkan Demet Özdemir, sosyal medyayı ise Oğuzhan Koç’lu paylaşımlarıyla sallamıştı. Şimdi ise 8. Kez pembe topu havalara göndererek; farkındalık yaratan Demet Özdemir, tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki, bu durum nasıl Oğuzhan Koç’a patladı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.