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22 Eki 2021 - 13:43

Demet Özdemir’den Oğuzhan Koçu Delirtecek Hamle! Oğuzhan Koç Öyle Bir Yorum Yaptı Ki, Her Şey 8.9 Şiddetinde Sallandı! Sadece 46 Dakikada…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’den iddialara göre Oğuzhan Koç’u delirtecek hamle geldi. Oğuzhan Koç ise çıkan iddialara öyle bir yorum yaptı ki, her şey adeta 8,9 şiddetinde sallandı. Sadece 46 dakikada rekor üzerine rekor kırıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…