Müge Anlı’nın Stresle Başa Çıkma Yöntemi Merak Konusuydu İşte Kendini Böyle Şarj Ediyor: “Her Şey En Azından Aklımda Yoluna Giriyor”

Ekranların reyting kraliçesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu, seyircisinin ise, “sarı papatyası” olan Müge Anlı, stresli yaşama ile nasıl başa çıktığını anlattı. Yaptığı iş gereği hayatından hiçbir an stres eksik olmayan Müge Anlı, o stresi nasıl boşalttığını sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğraf ile takipçilerine gösterdi. Hobilerinden biri sayesinde aklında her şeyin yoluna girdiğini belirten Müge Anlı, takipçileri için çeşitli stresle başa çıkma önerileri sundu. Peki, Müge Anlı’nın stresle baş etme yöntemi ne? İşte, detaylar…



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