Müge Anlı’nın Stresle Başa Çıkma Yöntemi Merak Konusuydu İşte Kendini Böyle Şarj Ediyor: “Her Şey En Azından Aklımda Yoluna Giriyor”
Ekranların reyting kraliçesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu, seyircisinin ise, “sarı papatyası” olan Müge Anlı, stresli yaşama ile nasıl başa çıktığını anlattı. İşte Müge Anlı'nın stresle mücadele yöntemi...
Ekranların reyting kraliçesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu, seyircisinin ise, “sarı papatyası” olan Müge Anlı, stresli yaşama ile nasıl başa çıktığını anlattı. Yaptığı iş gereği hayatından hiçbir an stres eksik olmayan Müge Anlı, o stresi nasıl boşalttığını sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğraf ile takipçilerine gösterdi. Hobilerinden biri sayesinde aklında her şeyin yoluna girdiğini belirten Müge Anlı, takipçileri için çeşitli stresle başa çıkma önerileri sundu. Peki, Müge Anlı’nın stresle baş etme yöntemi ne? İşte, detaylar…
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22 Eki 2021 - 13:57 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.