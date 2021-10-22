Ankara'da Atasay çadır günleri 2021 nerede, ne zaman? İşte Atasay indirim çadırı 2021 Ürünleri ve Fiyatları…
Atasay’ın Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’ne Ziyaretçi Akını. 20 Ekim’de kapılarını açan Atasay Altın ve Pırlanta Çadırı, ziyaretçi akınına uğruyor. Evlilik hazırlığı yapanlar, kendini şımartmak ya da eşini mutlu etmek isteyenler çadırın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
Atasay’ın Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’ne Ziyaretçi Akını. 20 Ekim’de kapılarını açan Atasay Altın ve Pırlanta Çadırı, ziyaretçi akınına uğruyor. Evlilik hazırlığı yapanlar, kendini şımartmak ya da eşini mutlu etmek isteyenler çadırın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.
Bugüne kadar 1 milyona yakın kişinin Atasay kalitesiyle tanıştığı Atasay Altın ve Pırlanta Çadır Günleri, tüm hızıyla devam ediyor. Mücevher sektöründe yılın en çok beklenen indirimi olan Altın ve Pırlanta Çadır Günleri’ni iple çeken takı severler, Yenibosna merkezdeki çadırın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Düğünü olanlar, kendini şımartmak isteyenler ya da eşini mutlu etme fırsatını kaçırmak istemeyenler, Atasay imzasını taşıyan pek çok ürüne maliyetine hatta kimi ürünlere zararına fiyatlarla sahip olma fırsatını yakalıyor. Çadır fırsatlarından yararlanmak isteyen takı severler arasında başka şehirlerden gelenler, düğün alışverişi yapanlar, evlilik yıldönümü için eşine sürpriz yapmak isteyenler ön plana çıkıyor. Çadıra gidemeyenler ise tüm Atasay mağazaları ve altincadir.com adresinde aynı avantajlı fiyatlarla indirim günlerinin tadını çıkarıyor.
24 Ekim’e kadar sürecek indirim günlerinde en uygun fiyatlı altın 290 TL’den başlarken, en uygun pırlanta ise 790 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca pırlantalı ürün alışverişi yapan tüm ziyaretçilere, pırlantalı gümüş yonca kolye hediye ediliyor. Atasay Altın ve Pırlanta Çadırı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en üst seviyede aldığı pandemi önlemleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
Atasay indirim çadırı 2021 Ürünleri ve Fiyatları…
Altın:
Altın Tektaş Küpe 580 TL. Çadır fiyatı: 290 TL
Altın Kolye 1.080 TL. Çadır fiyatı: 649 TL.
Altın Baget Yüzük 1.150 TL. Çadır fiyatı: 780 TL.
Altın Düğün Seti 9.990 TL. Çadır fiyatı: 6.490 TL.
Altın İnci Kolye 2.450 TL. Çadır fiyatı: 1.590 TL.
Pırlanta:
Pırlanta Tek Taş Yüzük 1.975 TL. Çadır fiyatı: 790 TL.
Pırlanta Anturaj Yüzük 2.890 TL. Çadır fiyatı: 1.290 TL.
Pırlanta Tek Taş Yüzük 3.180 TL. Çadır fiyatı: 1.590 TL.
Tüm pırlanta alışverişlerinde pırlantalı gümüş yonca kolye hediye.
Atasay Kuyumculuk Ankara'da nerede var? İşte Atasay Ankara Mağazaları adres ve telefonları...
ANKAmall
Gazi, Mevlana Blv. No:2 D:2, 06330 Yenimahalle/Ankara Telefon: (0312) 541 21 55
ATLANTİS AVM
Telefon: (312) 256 06 83 Başkent Bulvarı No:224 Atlantis AVM Mağaza No:41 Batıkent
Kentpark Alışveriş Merkezi
Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Yolu 7. Km No: 164 Kentpark AVM Mağaza No: Z-97A, 06510 Çankaya
Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00
Telefon: (0312) 219 93 78
Forum Ankara Outlet
Adres: FORUM ANKARA Shopping Center Etlik Mahallesi Yozgat Yolu BulvarıNo: 99 G Block Forum Ankara AVM 20/A D:G Blok, 06280 Keçiören
Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00
Telefon: (0312) 578 01 53
Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi
Adres: Oran, Turan Güneş Blv. No:182 D:180, 06450 Çankaya/Ankara
Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00
Telefon: (0312) 490 02 73
Atasay kuyumculuk Baykan mücevherat
Adres: Kızılay, 06420 Çankaya/Ankara
Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 19:00
Telefon: (0312) 425 96 72
Nata Vega Outlet
Adres: Akşemsettin Mahallesi Doğukent Caddesi, Nata Vega Avm No:21 D:21, 06480 Mamak
Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00
Telefon: (0312) 554 26 71
Arcadium Alışveriş Merkezi
Adres: ARCADIUM AVM Koru Mah 2432. Cad. Arcadium Alışveriş Merkezi 192/Z-03, 06810 Çankaya
Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00
Telefon: (0312) 241 75 00
ACİTY AVM
Fatih sultan Mehmet Bulvarı istanbul yolu a city avm no 244/7 Macunköy Yenimahalle-Ankara
Telefon: 03123873700
KUZU EFECT AVM
Telefon: 03125110059
Oran mahallesi Turan Güneş Bulvarı Kuzu Efect AVM no: 1B40-A Çankaya/Ankara
ETLİK MERKEZ
Telefon: (312) 322 37 24
Etlik Ticaret Merkezi Kuyumcular Çrş. No: 63/120 Etlik
CEPA AVM
Telefon: (312) 219 79 91
Eskişehir Yolu 7.Km. Mustafa Kemal Mah. 2123.Sok. No:2 Cepa AVM - 1 .Kat Çankaya
22 Eki 2021 - 14:35 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.