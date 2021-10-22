Burçların karakter özelliklerini belirlemesine dair olan etkisi günümüzde artık tartışmaya dahi açılmıyor. Bir kişinin hayata bakış açısından kolay para kazanıp kazanamayacağına kadar pek çok konuda ipucu veren burçlar, bir kişinin ne kadar konuşup konuşamayacağını da söyleyebiliyor. Zodyak’ın en geveze o burcunun olduğu bir ortam ise, aniden katlanılmaz olabiliyor! Peki, hangi burçlar çok konuşur? En geveze burçlar hangileridir? İşte, detaylar…



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