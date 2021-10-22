Hangi Burçlar Kendine Zarar Verir? Hangi Burçlar Kendini Hiç Sevmez?
Bazı burçlar bazı psikolojik hastalıklara daha yatkın olarak biliniyor. Çevresindekilere hayatı zindan etmesinden, duygu sömürüsüne kadar çeşitli silahları olan burçlar, daha da ileri giderek, kendilerine bile zarar verebiliyor. Sizde kendine zarar veren burçlar ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Bazı burçlar bazı psikolojik hastalıklara daha yatkın olarak biliniyor. Çevresindekilere hayatı zindan etmesinden, duygu sömürüsüne kadar çeşitli silahları olan burçlar, daha da ileri giderek, kendilerine bile zarar verebiliyor. Özellikle çevresindekiler için kendilerinden vazgeçebilecek olan bu burçlar, gerçekten ama gerçekten tehlikeli olabiliyor! Peki, hangi burçlar kendine zarar verir? Hangi burçlar kendini hiç sevmez? İşte, detaylar…
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22 Eki 2021 - 14:38 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.