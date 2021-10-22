Bazı burçlar bazı psikolojik hastalıklara daha yatkın olarak biliniyor. Çevresindekilere hayatı zindan etmesinden, duygu sömürüsüne kadar çeşitli silahları olan burçlar, daha da ileri giderek, kendilerine bile zarar verebiliyor. Özellikle çevresindekiler için kendilerinden vazgeçebilecek olan bu burçlar, gerçekten ama gerçekten tehlikeli olabiliyor! Peki, hangi burçlar kendine zarar verir? Hangi burçlar kendini hiç sevmez? İşte, detaylar…



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