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22 Eki 2021 - 14:39

Survivor Ayşe Yüksel All Star’a Geliyor! Batuhan Karacakaya’yla Aynı Adada Olacaklar! Hepsi Birbirine Düşman! “Töre Dizisi İzleyeceğiz”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, gelecek sezonda All Star olacağını duyurmuştu. Survivor 2021’de üçüncü olarak adını duyuran Ayşe Yüksel ise bu yıl Survivor All Star’a şampiyon olmaya geliyor. Acun Ilıcalı’nın oluşturmuş olduğu kadroda bulunan isimlerin hepsinin birbiriyle kanlı bıçaklı kavgalı olduğu ise bilinen bir gerçek! Bu yüzden birçok izleyici Ayşe Yüksel’i de kadroda görünce “Töre dizisi izleyeceğiz” yorumuna bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…