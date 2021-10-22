Survivor Ayşe Yüksel All Star’a Geliyor! Batuhan Karacakaya’yla Aynı Adada Olacaklar! Hepsi Birbirine Düşman! “Töre Dizisi İzleyeceğiz”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, gelecek sezonda All Star olacağını duyurmuştu. Survivor 2021’de üçüncü olarak adını duyuran Ayşe Yüksel ise bu yıl Survivor All Star’a şampiyon olmaya geliyor. Acun Ilıcalı’nın oluşturmuş olduğu kadroda bulunan isimlerin hepsinin birbiriyle kanlı bıçaklı kavgalı olduğu ise bilinen bir gerçek! Bu yüzden birçok izleyici Ayşe Yüksel’i de kadroda görünce “Töre dizisi izleyeceğiz” yorumuna bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran Ayşe Yüksel hem sempatik tavırlarıyla hem de güzelliğiyle milyonları etkisi altına almıştı. Survivor All Star’da olduğu ortaya çıkan ismin birde Batuhan Karacakaya’yla aynı adada kalacak olmaları kavga ve gürültünün sinyallerini verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.