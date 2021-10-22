Alişan’ın Yeni İşi Belli Oldu, Acun Ilıcalı’yla Birlikte Çalışacak Deniyordu Ama… Paraya Para Demeyecek! Zor Günler Geride Kaldı! Bundan Sonra…

Sevilerek takip edilen Alişan, yazın bir dizide oynayacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu fakat kardeşi Selçuk Tektaş’ın ani ölümü her şeyin alt üst olmasına neden olmuştu. Sevilen ismin vefatından sonra planlarını bir kenara bırakan Alişan, şimdi ise hayata çocuklarından ayırmadığı yeğenleri ve çocukları için döndü ve anlaşmasını yaptı!

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