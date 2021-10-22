Alişan’ın Yeni İşi Belli Oldu, Acun Ilıcalı’yla Birlikte Çalışacak Deniyordu Ama… Paraya Para Demeyecek! Zor Günler Geride Kaldı! Bundan Sonra…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın yeni işi belli oldu. Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı’yla birlikte çalışacağı konuşulan Alişan, artık paraya para demeyecek. Zor günleri geride bırakarak; kardeşini gururlandıracak işlere imzasını atacak olan Alişan bundan sonra….
Sevilerek takip edilen Alişan, yazın bir dizide oynayacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu fakat kardeşi Selçuk Tektaş’ın ani ölümü her şeyin alt üst olmasına neden olmuştu. Sevilen ismin vefatından sonra planlarını bir kenara bırakan Alişan, şimdi ise hayata çocuklarından ayırmadığı yeğenleri ve çocukları için döndü ve anlaşmasını yaptı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.