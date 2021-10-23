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23 Eki 2021 - 12:19

Masterchef Yarışmasında Hasan ve Doktor Hülya Krizi! Kıskançlık Yüzünden Öyle Bir Tartıştılar Ki, Pelin, Dilara… Sosyal Medya Çalkalanıyor! Neler Oldu Neler…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef, ekranlara gelen son bölümüyle reyting rekorlarını kırmıştı. Masterchef yarışmasıyla tanınan Hasan’ın sevgilisi olan Doktor Hülya ile birlikte tartıştığı ise güne bomba gibi düştü. Kıskançlık krizi yaşadıkları iddia edilirken; Pelin ve Dilara’nın ise ismi geçmesi şok etti! Sosyal medyayı sallayan bu iddia, Hasan Biltekin sevenlerini ise derinden üzdü! Peki, neler oluyor?