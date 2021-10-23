Masterchef Yarışmasında Hasan ve Doktor Hülya Krizi! Kıskançlık Yüzünden Öyle Bir Tartıştılar Ki, Pelin, Dilara… Sosyal Medya Çalkalanıyor! Neler Oldu Neler…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef, ekranlara gelen son bölümüyle reyting rekorlarını kırmıştı. Masterchef yarışmasıyla tanınan Hasan’ın sevgilisi olan Doktor Hülya ile birlikte tartıştığı ise güne bomba gibi düştü. Kıskançlık krizi yaşadıkları iddia edilirken; Pelin ve Dilara’nın ise ismi geçmesi şok etti! Sosyal medyayı sallayan bu iddia, Hasan Biltekin sevenlerini ise derinden üzdü! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara taşınan başarılı yarışmada yer alan Hasan Biltekin, hem yakışıklığı hem de performansıyla adını kalplere kazıyor. Milyonların yakından takip ettiği yarışmada sevilerek izlenen başarılı yarışmacının kısa bir süre önce yarışmadan sevgilisi Hülya’dan dolayı çekildiği ise açıklanmıştı. Şimdi ise kıskançlık krizleri gündeme öyle bir düştü ki, görenler şok oldu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.